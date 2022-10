Sportgemeinde ’73 bereichert das Leben in Walldürn

Walldürn. Die Vereinsmitglieder der Sportgemeinde ’73 (SpG) fanden sich zur Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Walldürn zusammen. Der Fokus lag auf den Berichten des Vorstandes und der Abteilungsleiter Badminton, Handball und Tischtennis.

Vorsitzender Steffen Schwab begrüßte unter anderem Bürgermeister Markus Günther, der die ehrenamtliche Arbeit sowie die Jugendarbeit würdigte. Außerdem betonte er, dass die SpG mit nahezu 340 Mitgliedern und drei verschiedenen Abteilungen zeige, dass ihr Schwerpunkt auf dem breiten Sportangebot liege. Ein Verein wie die SpG, der guten Sport und viel Geselligkeit biete, bereichere das Leben in Walldürn. Günther sprach außerdem über die Schwerpunkte „Vereinsförderung“ und „Hallenbelegung“.

Vorsitzender Schwab begann seinen Bericht mit einem Jahresrückblick. Der Vorstand kam in sechs Sitzungen zusammen, um Themen wie beispielsweise die Pandemiebeeinträchtigungen zu besprechen. Außerdem starteten bereits im November 2021 die Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum. Hierfür sind zwei Veranstaltungen im Jahr 2023 geplant: ein Sporttag in der Nibelungenhalle am 1. Juli und ein Festakt im Haus der offenen Tür am 18. November. Für die Planung wurde bereits ein Workshop durchgeführt und ein zweiter „Jubiläums-Workshop“ soll am 10. Dezember stattfinden.

In seinem Jahresrückblick schildert Schwab des Weiteren die Corona-Maßnahmen in den ersten Monaten. Hygienekonzepte mussten mehrmals erneuert werden. Die Mitglieder stellten sich immer wieder neuen Herausforderungen.

Den positiven Effekt der Flyeraktion im letzten Sommer lobte der Vorsitzende ebenfalls. Dadurch gewann der Verein im vergangenen Jahr 16 neue Mitglieder. Im Folgejahr traten 21 Aktive in den Verein ein.

Anne Allmer, Vertreterin der Handballabteilung, berichtete von Mannschaftsabmeldungen in der Saison 2021/22. Die neun gemeldeten Gruppen mussten teilweise corona-bedingt und wegen Spielermangels zurückgezogen werden. In die neue Saison startete man mit zwölf Mannschaften – darunter auch Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen.

Schriftführerin Christine Bauer folgte mit dem Bericht der Tischtennis-Sparte. Drei Mannschaften, in Spielgemeinschaft mit Höpfingen, bestritten die Verbandsrunde 2021/22. Die erste Mannschaft belegte in der Bezirksliga Ost den siebten Platz, die zweite Mannschaft in der Kreisliga Buchen den vierten Platz, die dritte Mannschaft in der Kreisklasse A Buchen den sechsten Platz. In der Pokalrunde feierte die zweite Mannschaft den Sieg des C-Pokals des TT-Bezirks Buchen. Ende Dezember 2021 fand auch wieder das Vierplattenturnier statt.

Vier Mannschaften, ebenfalls in Höpfinger Spielgemeinschaft, sind in der neuen Spielrunde – in der Bezirksliga Ost, der Kreisliga Buchen und zwei Mal in der Kreisklasse B Buchen – aktiv.

In der Abteilung Badminton wurde die Verbandsrunde 2021/22 nach dem ersten Spieltag aufgrund der Pandemie unterbrochen, so Abteilungsleiter Manfred Schneeweis. Auch hier wurde der Trainingsbetrieb unter strengen Auflagen weitergeführt. Zum Ende dieser Runde belegte die SpG mit sechs Siegen ungeschlagen den ersten Platz. Im Frühjahr und Sommer habe man an drei Badminton-Turnieren in Bad Rappenau, Miltenberg und Neckargemünd teilgenommen. Außerdem habe im Juli ein abteilungsinternes Grillfest veranstaltet. Mit einer Mannschaft startet man in die neue Verbandsrunde.

Eine zufriedenstellende Abschlussbilanz hatte der vom ehemaligen Schatzmeister Rainer Kehl vorgetragene Kassenbericht vorzuweisen. Als leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr wurde die Mitgliederzahl mit derzeit aktuell 337 Vereinsmitgliedern im Gesamtverein bezeichnet.

Der Kassenrevisorenbericht von Bernhard Schirmer und Theo Staudenmaier bestätigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassen- und Buchführung und empfahlen dessen Entlastung, welche einstimmig erfolgte.

Wie Bürgermeister Günther in seiner Ansprache verlauten lies, solle aus der vergangenen Saison neue Kraft geschöpft werden. Er glaube, dass wenn diese Krise überwunden sei, eine Wiederkehr von Lebensfreude und Lust am Sport die Folge sein werde. ds