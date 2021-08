„Sportfest light“ kam an

Altheim. Nach einem Jahr Zwangspause war das Sportfest des VfB Altheim auch unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen wieder einmal sehr gut besucht.

Sportlich startete das Programm am Samstag mit einem Training der Bambini. Danach fanden drei Juniorenspiele statt. Sowohl die F-Jugend als auch die E-Jugend spielten gegen den SV Schlierstadt. Im darauffolgenden D-Juniorenspiel stand der VfB der JSG Erftal gegenüber.

Der Sportfestsonntag begann mit dem Spieleparcours für die Kinder. Zahlreiche Spiele, Geschicklichkeitsübungen und Spielstationen waren vorbereitet und wurden von den Kindern mit Begeisterung angenommen.

Das Hauptspiel des Tages war auch gleichzeitig das Erstrundenspiel im bfv-Rothaus-Pokal. Hierbei standen sich der VfB Altheim und der FV Lauda gegenüber. Die Heimmannschaft musste dabei einen Zwei-Torevorsprung der Gäste egalisieren, um in der regulären Spielzeit den Ausgleich zu schaffen. In der Verlängerung setzte sich der VfB gegen den letztjährigen Landesligameister FV Lauda durch und so zog der VfB mit einem 3:2 Sieg in die zweite Pokalrunde ein.

