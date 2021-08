Rippberg. Die Kinder und Übungsleiter der neu gegründeten Gerätturn- Wettkampfgruppen des SV Rippberg trafen sich, um den Abschluss eines außergewöhnlichen Turnjahres zu feiern.

Bereits zu Beginn dankten die Eltern den Verantwortlichen und Übungsleitern für das Durchhaltevermögen der letzten Monate und den unermüdlichen Einsatz beim Zusammenhalten der tollen Gruppe. Los ging es mit einer Spiel- Rallye, bei der die Kinder aufgeteilt in altersgemischte Gruppen fleißig Punkte sammelten. Ob in der Ballschlange, beim Dreibeinlauf, einem Turnschuhweitwurf, dem Eierlauf oder der Memory- Staffel- beim Anfeuern der Mannschaften kam wieder einmal so richtig Stimmung auf.

Nach einer gemeinsamen Stärkung tanzten alle gemeinsam den aktuellen Flash Mob der Main-Neckar-Turngau-Jugend, um diesen als Video an die Verantwortlichen zu senden.

Am Ende wurde es noch einmal spannend: Die Verleihung der Sportabzeichen stand auf dem Programm. Die Kinder und Jugendlichen hatten in den letzten Wochen noch einmal fleißig geübt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Somit wurden am Ende 22 Sportabzeichen verliehen.

Ein Sportabzeichen in Gold erhielten Lara Günther, Lene Henrich, Samira Hevike, Eliza Isljami, Minou Köpfle, Amy Krämer, Lana- Sophie Mosch, Antonia Paar, Mattis Riehl, Mia Riehl, Lilli Schmiech, Sophia Starke und Luisa Weber

Das Sportabzeichen in Silber erreichten Lisa Berlin, Stefanie Elsässer, Amelie Kirschenlohr, Hannah Klemmer, Carlotta Lafeld, Miriam Starke und Lea Thoma.

Ein Sportabzeichen in Bronze durften Luana Isljami und Emely Leirich in Empfang nehmen.

„Mini“-Abzeichen verliehen

Auch die Kinder, die noch zu jung für das Sportabzeichen waren, erhielten eine Auszeichnung. So konnten sich Hannah Günther, Lotta Häffner, Isa Henrich, Gioia Köpfle und Mia Thoma über das „Mini- Sportabzeichen“ freuen.

Mit einem kleinen Präsent und einem leckeren Eis wurden die Kinder in die Sommerferien verabschiedet.