Spiele, Aktionen und Spaß

Gottersdorf. Im Odenwälder Freilandmuseum dreht sich am Sonntag, 8. August, alles um die Kinder: Im Gelände sind verschiedene Mitmach- und Aktivstationen aufgebaut: Es können Nisthilfen für Insekten gebaut werden, man kann Wäsche waschen oder Stockbrot backen. Leckermäulchen können heiße Schokolade aus gerösteten Kakaobohnen herstellen. Alte Kinderspiele dürfen auch nicht fehlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 11 und um 14 Uhr findet eine Korbtheater-Vorstellung in der Dreschhalle statt. Alfred Büttner entzückt mit seinen Marionetten Groß und Klein und bringt die Geschichten von „Tom dem Schaf“ und „Ein Schnabel voller Glück“ auf die Bühne. Clown Seppelino vom Mobilen Theater Odenwald erfreut zwischen 13 und 15 Uhr die Besucher mit seinem Un-Geschick. Für Erwachsene gibt es um 14 Uhr eine Bauerngartenführung. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, Telefon 06286/320. Alle Veranstaltungen finden vorbehaltlich des Infektionsgeschehens statt. In Gebäuden, an der Kasse und beim Bestellen im Biergarten gilt Maskenpflicht. Änderungen werden unter www.freilandmuseum.com und in der Presse veröffentlicht. Das Museum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Biergarten mittwochs bis freitags von 11.30 bis 16.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr.