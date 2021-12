Spiegel beschädigt und geflüchtet

Walldürn. Ein Fahrzeugführer hat am Freitag den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw beschädigt und ist geflüchtete. Der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters war laut Polizei gegen 11.30 Uhr von Amorbach in Richtung Walldürn auf der Bundesstraße 47 unterwegs. Auf Höhe Rippberg fuhr ihm eine Frau mit ihrem VW Multivan entgegen. Am dortigen Blitzer kam der Transporter aus unbekannten Gründen so weit auf deren Fahrbahn, dass sich die Außenspiegel streiften. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

