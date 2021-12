Spendenaktion für Togo

Walldürn. Auch in Togo hat das Corona-Virus das Leben der Menschen kräftig durcheinandergewirbelt und dadurch viele Familien in finanzielle Nöte gebracht. Vielen ist es daher nur eingeschränkt möglich, ihre Kinder in die Schule zu schicken, da ihnen unter anderem das Geld für das benötigte Schulmaterial fehlt.

In der Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel für eine bessere Zukunft ist, engagiert sich die Frankenlandschule Walldürn seit einigen Jahren für Schüler in Togo. In der Adventszeit wurden wieder Schulranzen, Schulmaterialien aber auch Verbandsmaterial und Kleidung gesammelt.

Die gesammelten Spenden wurden dieser Tage von Studienrätin Simone Seitz an Claudia Bauer von der Togohilfe Königheim übergeben. Bauer bedankte sich bei allen Spendern und unterstrich die Bedeutung der Bildung, durch welche Zukunftsperspektiven erst ermöglicht werden können.