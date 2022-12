Spende für Verein Lebenshilfe

Rippberg/Buchen. Statt der üblichen Präsente am Ende des Jahres für die Kunden war es der Firma Dossmann Eisengießerei und Modellbau GmbH, wiederholt eine Herzensangelegenheit, den Erfolg mit anderen Menschen sinnvoll zu teilen. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Ortsvereinigung Buchen und Umgebung zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lebenshilfe engagiert sich dafür, dass geistig behinderte Menschen ihre Persönlichkeit und Ihre Fähigkeiten entfalten und in größtmöglicher Gemeinsamkeit mit allen Menschen leben können. „Ein Verein, der es verdient hat, gefördert zu werden“, sagte Jörg Dossmann.

Am Dienstag fand die symbolische Übergabe eines Spendenschecks in einer Höhe von 5000 Euro in Buchen statt.

Mehr zum Thema Regionalliga Bayern Inklusionspreis für die Würzburger Kickers Mehr erfahren St. Martin Kommunionkinder spenden für geflüchtete Kinder Mehr erfahren

Die Lebenshilfe Buchen, vertreten durch den Vorsitzenden Bernd Rathmann und die Leiterin der Geschäftsstelle Birgit Schweitzer, nahm den Spendenscheck von Jörg Dossmann entgegen.