Spende für Odenwald Hospiz

Walldürn. Eine Sachspende im Einkaufswertwert von 350 Euro in Form von Lebensmitteln und Getränken sowie eine weitere Geldspende in Höhe von 250 Euro als Unterstützung der aktuellen Crowdfunding-Aktion des Odenwald Hospiz zum Erwerb eines neuen Diensteinsatzfahrzeuges für die dortige Einrichtung übergab die Kolpingfamilie an das Hospiz. Resultierend aus dem Erlös der traditionellen Strohbär-„Schwarze Hawwer“-Sammelaktion der Kolpingfamilie am Rosenmontag.

Lange Tradition

Wie Bernhard Kehl als Sprecher des Vorstandsteams der Kolpingfamilie sagte, pflege die Kolpingfamilie seit 1981 diese Tradition des Strohbärtreibens. Auch in diesem Jahr seien wiederum nahezu 100 Personen unterwegs gewesen, die den sogenannten „Schwarzen Hawwer“ für einen sozialen Zweck gesammelt hätten, und die Bevölkerung wie auch die besuchten Geschäfte und Banken seien wiederum recht spendabel gewesen bei dieser Sammelaktion.

So seien in diesem Jahr rund 800 Euro gespendet worden, wobei er hierbei für die Teilnehmer dieser Aktion immer wieder schöne Momente und Stationen gegeben habe, wo man mit Getränken und kleinen Leckereien versorgt und verwöhnt worden sei, und viele Walldürner Bürgerinnen und Bürger hätten entlang des Zugweges auch schon an der Haustüre auf die Teilnehmer dieses „Strobbärtreibens“ gewartet, um ihren Obolus für sozialen Zweck zu geben.

Wurde früher oft „Essbares“ gesammelt, sammle man heute in erster Linie Geldspenden. In diesem Jahr habe man sich entschlossen, diesen „Schwarzen Hawwer“ als die für das Odenwald Hospiz wöchentlich notwendige Menge Lebensmittel einzukaufen.

Sehr geholfen beim Einkauf habe dabei, dass Birgit und Erhard Lang als ehrenamtliche Akteure des Hospizes, schon Jahrzehnte lang auch sehr engagiert in der Kolpingfamilie tätig seien.

Hilfe für neues Fahrzeug

Zusätzlich wolle man mit dieser Spendenaktion die aktuelle Crowdfunding-Aktion des Odenwald-Hospiz zum Erwerb eines neuen Fahrzeuges für die Einrichtung mit einer Spendensumme unterstützen.

Damit komme der größte Teil der Spendensumme der diesjährigen „Strohbär-Aktion“ der Kolpingfamilie den Menschen im Odenwald Hospiz zugute. Der Dank galt allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.

Christine Lehner, Geschäftsführerin des Odenwald Hospiz, und Cindy Hüsken, stellvertretende Hospizleiterin, waren sehr erfreut über die Spende und dankten der Kolpingfamilie. ds