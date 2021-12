Spende für Kinderwünsche

Miltenberg. Leuchtende Kinderaugen und ein Verbleib der Spenden in der Region waren die erklärten Ziele einer Spendensammlung unter den Mitarbeitern der regionalen Modemarken Daniel Hechter und Karl Lagerfeld. Mit der regionalen „Aktion Wunschbaum“, einer Initiative des MartinsLadens in Zusammenarbeit mit dem LionsClub Amorbach-Miltenberg, konnte schnell der passende Spendenempfänger gefunden werden. Dieser Tage konnte ein Scheck über 1500 Euro an Albert Brendle, den Vorsitzenden des Kuratoriums des MartinsLadens, übergeben werden. Auch dank dieser Spende erhalten Kinder und Jugendliche bedürftiger Familien im südlichen Landkreis Miltenberg einen Gutschein von Spielwaren Hegmann in Großheubach, mit dem sie sich einen lange gehegten Weihnachtswunsch erfüllen können.

