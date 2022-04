Spende für die „Corona-Helden“

Walldürn/Buchen. Während für viele das Thema Corona derzeit an Bedeutung verliert, ist es für Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken weiterhin täglich präsent. Welche Leistung hinter der Versorgung von Corona-Infizierten dabei steckt, ist für Menschen ohne Bezug zum Klinikbetrieb oft schwer nachvollziehbar. Auf diesen Umstand machten im vergangenen Winter der Walldürner Apotheker Jan Reuter und seine Frau Stephanie aufmerksam: Sie starteten in ihrer Central-Apotheke ein Gewinnspiel zur Unterstützung der „Corona-Helden“ im Buchener Krankenhaus. So kamen insgesamt 1000 Euro zusammen, die beide nun an den Förderverein am Standort Buchen der Kliniken übergaben.

Dankend entgegengenommen wurde die Spende von Klinikgeschäftsführer Frank Hehn, dem Ärztlichen Leiter Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker sowie Pflegedienstleiter Kurt Böhrer. „Auch wenn wir nun alle auf eine Entlastung durch geringere Fallzahlen in den warmen Monaten hoffen, wissen wir ebenso, dass die Kliniken im Herbst wieder gefordert sein werden, zumal die Rate der geimpften Menschen im Kreis noch steigerungsfähig ist“, sagte Genzwürker bei der Übergabe stellvertretend. Ganz besonders die Mitarbeitenden auf den Intensiv- und Isolationsstationen freuten sich über jedes Signal der Unterstützung.

