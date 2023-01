Spende für die „Affenhalle“

Walldürn. Der Bayern-Fanclub unterstützt den Bau der neuen „Affenhalle“ der FG.

1500 Euro als Unterstützung

Einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro zur finanziellen Unterstützung und Mitfinanzierung des derzeit im Aufbau befindlichen neuen Tanz- und Trainingszentrums „Affenhalle“ der FG überreichten der Vorsitzende des Bayern-Fanclubs Walldürn, Rainer Leiblein, sowie die beiden Bayern-Fanclub-Vorstandsmitglieder Falko Günther (2. Vorsitzender) und Michael Strasser (Schriftführer) am Samstagabend auf der großen närrischen Showbühne in der Nibelungenhalle zu Beginn der Prunk- und Fremdensitzung der FG an den Vorsitzenden des Fördervereins FG Walldürn, Matthias Hefner. ds