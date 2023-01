Spende für den guten Zweck

Walldürn. Bereits zum dritten Mal startet die Kolpingsfamilie Walldürn in die Aktion „Mein Schuh tut gut“. Am 9., 10. und 11. Januar jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr können gebrauchte aber noch gut erhaltene Schuhe im Kolpingheim als Spende abgegeben werden. Fast jeder hat Schuhe zu Hause, die nicht mehr getragen werden. Diese gut erhaltenen Schuhe gehören keineswegs in die Mülltonne. Mit der Schuhspende wird die Kolping International Foundation unterstützt, die die Mittel für wohltätige Zwecke einsetzt.

Wie bereits in den Jahren zuvor können auch alte Brillen und alte Handys gespendet werden.

Erfolgreiche Spendenaktion

In den letzten Jahren konnten durch die bundesweite Sammelaktion bereits 1,2 Millionen Paar Schuhe und damit über 270 000 Euro gesammelt werden. Alleine in Walldürn wurden im vergangenen Jahr 1120 Paar Schuhe gesammelt und von den Mitgliedern der Kolpingsfamilie verpackt und verschickt. „Der Erfolg unserer Aktion zeigt, dass man selbst mit alten Schuhen noch gutes tun kann. Deshalb freuen wir uns, dass es die Schuhaktion auch im Jahr 2023 gibt und hoffen wieder auf viele Schuh-, Handy- und Brillenspenden, so dass wir den Rekord des letzten Jahres erneut übertreffen und so gutes tun“, so Bernhard Kehl, Vorstand der Kolpingsfamilie Walldürn.