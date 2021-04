Spende für das Kinderhospiz

Walldürn. Auch in schwierigen Zeiten unterstützt die Juniorenfirma Seal an der Frankenlandschule das Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Die ehemalige Schulleiterin der Frankenlandschule und jetzige Vorsitzende des Kinderhospiz, Oberstudiendirektorin i. R. Felizitas Zürn, nahm die Spende entgegen und bedankte sich im Namen der betroffenen Kinder und ihrer Familien.

Die 2009 gegründete Juniorenfirma bereichert den Schulalltag der Frankenlandschule auf vielfältige Weise und wird von Studienrätin Nicole Geier, Studienrätin Mona Geiger (in Mutterschutz), Pascal Öden, Studienrat Sebastian Welzenbach und Geschäftsführer Studienrat Joachim Kassung mit viel Herzblut geleitet.

Kompetenzen erlangen

Die Juniorenfirma ist eine Schülercafeteria, die von den Schülern des kaufmännischen Berufskollegs gemeinsam mit ihren Lehrern geführt wird. Die Schüler sind bei ihrer täglichen Arbeit in verschiedenen Modulen, Automaten, Service, Kasse, Buchführung und Marketing, tätig und erlangen berufliche Handlungskompetenzen und weitere Schlüsselqualifikationen, wie Selbstbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen, die sie auf das bevorstehende Berufsleben vorbereiten sollen. So lernen die Schüler im Automatendienst zum Beispiel die Abläufe von der Warenannahme bis zur Einlagerung der Ware kennen und umzusetzen.

Welche Auswirkungen die Pandemie-Situation auf Einzelhandelsbetriebe in Deutschland hat, konnten die Schüler des kaufmännischen Berufskollegs eigenständig im Rahmen der Juniorenfirmenarbeit erfahren. Mit der von der Landesregierung Baden-Württemberg festgesetzten Schulschließung am 17. März 2020 musste auch die Juniorenfirma bis heute ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Die Schüler werden im Fernunterricht und zur Zeit im Wechselunterricht unterrichtet. ds

