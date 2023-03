Spaß am Fußball vermitteln

Glashofen. Der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 veranstaltet zusammen mit dem SV Wettersdorf-Glashofen auf dem Sportgelände ein Merck-Lilien-Fußballcamp.

Veranstaltungstermin ist in den Pfingstferien vom 31. Mai bis 2. Juni jeweils von 10 bis 15.30 Uhr. Die Kinder werden professionell betreut. Beim Fußball-Camp steht außerdem nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern den Kindern soll viel mehr Spaß an der Bewegung und am Fußball zu vermitteln. Dabei ist es zweitrangig, ob die interessierten Kinder schon im Verein Fußball spielen oder das erste Mal gegen den Ball treten möchten. Anmelden können sich alle Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Auf dem Programm stehen zwei Trainingseinheiten je Tag. Im Anmeldepreis inbegriffen ist eine komplette Fußballcamp- Trainingsausrüstung. Anmeldung und mehr Information findet man unter www.sv98.de.