Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen viele Urlauber in diesem Jahr wieder weit weg. Besonders die Reiseziele Spanien und Griechenland stehen in diesem Sommer laut Simone Shapiro (von links), Constanze Neumeier und Regina Ditscheid vom FN-Reisebüro in Tauberbischofsheim hoch im Kurs.

© Sabine Holroyd