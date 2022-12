Sortenvielfalt zeigt Sinn für Nachhaltigkeit

Hornbach. Bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Hornbach (FBG) im Gasthaus „Zum Lamm“ ging es um die Zukunft des Waldes. Vorsitzender Theo Dörr begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste wie Peter Hauk, MdL. Dörr berichtete über die Aktivitäten und Ereignisse des Jahres. Thomas Rüttiger von der Forstbaumschule Steingässer stellte als Referent die Forstpflanzen der üblichen Art und auch Exoten vor. Dabei resultierte die Feststellung, dass niemand wisse, welche Baumart klimabedingt eine Zukunft habe. Die FBG verwende deshalb schon so wenig wie möglich Plastik in Hinblick auf den Einzelschutz der Forstpflanzen. Die Mitglieder der FBG steigen beispielsweise auf alternative Möglichkeiten gegen Wildverbiss um.

Im Frühjahr ist eine Anpflanzung von 5000 Bäumen verschiedener Sorten gut angewachsen. Mit der Sortenvielfalt wolle man den Sinn für Nachhaltigkeit zeigen und einen klimaresistenten Mischwald aufbauen. Auf die Schadenereignisse im Frühjahr ging der Vorsitzende ebenfalls ein. Die Stürme im Februar und die Schneemenge Anfang April ließen Zukunftsbestände wie Mikadostäbe abreißen oder zu Boden fallen. Allein im April fielen 9000 Festmeter Schadholz im Neckar-Odenwald-Kreis an.

Auf die PFC-Kontrolle war die FBG vorbereitet und die Prüferin stellte lediglich Wildverbisse bei der Naturverjüngung fest. Nach Gesprächen mit Jagdpächtern, Revierförstern und nach dem Erstellen eines forstlichen Gutachtens, wolle man sich der Problematik durch regelmäßige Waldbegehungen und Dokumentation stellen.

Thomas Geier stellte den Geschäfts- und Kassenbericht vor. Ein Erlös von 1400 Festmetern Holz wurde gebündelt und unter den Mitgliedern aufgeteilt. In seinem Kassenbericht hielt er fest, dass der beste Durchschnittspreis pro Festmeter in den letzten sieben Jahren erreicht wurde. Geier richtete sich auch an Minister Hauk, die Förderanträge des Bundes und des Landes etwas einfacher zu gestalten. Kassenprüfer Alexander Stich bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung von Kassenführer und Vorstand. Theo Dörr und Revierleiter Ulrich Kipple berichteten wiederum von einem guten Holzpreis auf dem Markt. Fichte, Kiefer, Buche, Eiche können aktuell noch zu guten Preisen abgesetzt werden. Man solle jedoch zügig die Holzernte angehen, da es Zeichen der Eintrübung der Konjunktur und Bautätigkeiten gibt und hier eine eventuelle Preisrücknahme nicht ausgeschlossen sei. Es sei lohnend, jüngere Bestände zu pflegen und zu durchforsten in Bezug auf Schleifpapier in der Papierindustrie.

Dörr erinnerte die FBG-Mitglieder daran, bei der Waldarbeit auf vorgegebene Sicherheitsstandards zu achten. Im Januar soll in Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft eine Vorführung und Einweisung in das Arbeiten mit dem hydraulischen und fernbedienten Fällkeil angeboten werden.

Revierleiter Kipple berichtete noch ausführlich über die Förderung und Regularien nachhaltiger Waldwirtschaft. Das aktuelle Klima mit seinen Auswirkungen sorgte für Diskussionsstoff. In der Hauptvegetationszeit, März bis August, wurden Niederschläge von nur 200 Milliliter in Hornbach verzeichnet, dies sei viel zu wenig. Bei der Borkenkäferproblematik sollte man bedenken, dass der Ausgangsbefall einer Fichte mit 20 000 Jungkäfern und in der dritten Generation mit 400 000 Borkenkäfern einen Bestand mit bis zu 400 Bäumen vernichten könne. Schnelle Aufarbeitung sei das Ziel.

Minister Hauk berichtete noch über die forstwirtschaftliche Landespolitik und sagte die Unterstützung beim klimaresistenten Waldumbau zu. Ortsvorsteher Wolfgang Stich betonte neben dem Punkt der Wirtschaftlichkeit auch den Erholungswert des Waldes. Der Dank des Vorsitzenden Dörr galt allen, die sich für die FBG engagiert haben.