Sonderstellung kommt zum Ausdruck

Wallfahrtsstadt Walldürn“ wird bald auf den Ortstafeln an den Zufahrten zu unserer Stadt stehen. Diese Bezeichnung bringt ihre Sonderstellung im Land Baden-Württemberg zum Ausdruck. Aus dem Sitz „Dürn“ der früheren Grafen-Herrschaft wurde, nach dem Beginn der großen Pilgerströme in die „wundervolle“ Stadt, der Name „Walldürn“. Er ist seit Jahrhunderten in Deutschland und darüber hinaus bekannt. Wer in der Bischofskonferenz kennt „Buchen (Odenwald)“ ?

AdUnit urban-intext1

Walldürn besitzt als Folge der Wallfahrt eine hervorragende bauliche Infrastruktur. Die große herrliche Pfarr- und Wallfahrtskirche steht allen Angehörigen der neuen Kirchengemeinde offen. Die Basilika wird ergänzt durch den terrassenartigen Wallfahrtsplatz mit Freialtar.

Das neue Gemeindehaus ist auf dem modernsten Stand bezüglich Brandschutz und Energieeinsparung. Es hat einen großen Saal im Erdgeschoss und ist in zwei Obergeschossen ideal für Büros.

Die Verwaltung mit Wallfahrtsbüro muss in Walldürn vor Ort und aus Kostengründen zugleich Pfarrbüro sein. Der Geschäftsführer ist in Walldürn nötig, weil hier die meiste Arbeit anfällt. Walldürn ist nicht nur Kirchengemeinde wie Buchen, sondern zusätzlich größter Wallfahrtsort des Erzbistums, mit viel Korrespondenz sowie häufigen Anfragen. Sollen Bischöfe und Pilger nach Buchen schreiben oder dort anrufen?

AdUnit urban-intext2

Die neu erbaute Verrechnungsstelle in Walldürn erstellt schon jetzt die Haushaltspläne und Rechnungsabschlüsse der Kirchengemeinden Hardheim-Höpfingen, Walldürn, Buchen, Mudau und AdelsheimOsterburken-Seckach. Von Walldürn aus sind die Verwaltungsbeauftragten und Kindergartenbeauftragten der bisherigen fünf Kirchengemeinden tätig. Die Verrechnungsstelle erledigt für sie auch den Zahlungsverkehr.

Die Unterstützung der Kirchengemeinde durch die politische Gemeinde, Vereine und Bürgerschaft ist vorbildlich. Direkter Kontakt besteht zur Katholischen Militärseelsorge und zur Komturei St. Bonifatius der Grabesritter, die beide in Walldürn ihren Sitz haben.

AdUnit urban-intext3

Die einstimmige Resolution von Bürgermeister und allen Fraktionen des Walldürrer Gemeinderats, dass die Wallfahrtsstadt „weiterhin Sitz der Kirchengemeinde bleiben“ muss, ist sachlich voll berechtigt. Für diese Entscheidung ist wegen der besonderen Bedeutung Walldürns allein der Herr Erzbischof zuständig.

AdUnit urban-intext4