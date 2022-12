Amorbach. Das größte bayerische Open-Air-Kabarettfestival „Sommerrausch im Seegarten“ in Amorbach bietet alles, was man für einen herrlichen Sommerabend braucht: ein großartiges Kabarett- und Comedyprogramm, ein feines Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, ausgewählte Weine aus der Region, frisches Bier vom Fass und die traumhaft schöne Kulisse des Fürstlich Leiningenschen Seegartens.

„Dreggsagg“ begrüßt

Bereits zum 21. Mal begrüßt „Dreggsagg“ Michl Müller am 24. Juni 2023 das Publikum im Seegarten in Amorbach.

Der Kult-Comedian führt mit seinem fränkischen Charme, viel Witz und verrückten Pointen durch den Abend und sorgt dabei seit Jahren für Lachtränen und Bauchmuskelkrämpfe im Publikum.

Die Gäste können sich auf das Comedy Duo Mundstuhl, auf Heinrich del Core, Stephan Bauer und die Musik-Comedy-Queens von Suchtpotenzial freuen.

Für seine Fans ist der Sommerrausch ein Ausdruck von Genuss, ein Lebensgefühl. Man kann mit Freunden und Familie in gepflegter Atmosphäre hochkarätige Unterhaltung erleben, eine gute Zeit haben und sich für einen Abend an den schönen Dingen des Lebens erfreuen – und das mitten in der Natur.

Karten gibt es im Informationszentrum Bayerischer Odenwald in Amorbach, Telefon 09373/200574, unter www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Einlass ist um 18 Uhr, das Programm startet um 19.30 Uhr. Informationen zur Veranstaltung und zu den Künstlern finden sich unter www.sommerrausch.de im Internet.