Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ersatz für Michaelismesse - „Sommer in der Stadt“ startet am Samstag und dauert bis 5. September „Sommer in der Stadt” in Miltenberg: Stimmung – aber mit Abstand

Eine Michaelismesse wird es in Miltenberg 2021 nicht geben, aber einen Sommer in der Stadt. © Roland Schönmüller