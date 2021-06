Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat tagte - EnBW will auf Gemarkung Altheim eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten / Projekt im Gremium vorgestellt „Solarpark Walldürn“ spart viel CO2

Die EnBW will in Altheim die Kraft der Sonne nutzen. Das Projekt „Solarpark Walldürn“ wurde am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt. Die Fläche liegt bei rund 42 Hektar.