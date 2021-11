Sogar „Liefer-Elfen“ stehen bereit

Walldürn. Auch in diesem Jahr bietet der DRK-Ortsverein Walldürn seinen traditionellen Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferung an. Da der Weihnachtszauber an der Basilika Pandemie-bedingt ausfällt, findet der Verkauf wieder im Innenhof des Jugend- und Kulturzentrums „Alter Schlachthof“ statt.

DRK-Ortsverein engagiert sich

Am 2. und 3. Adventswochenende stehen die fleißigen Weihnachtsbaumexperten und „Liefer-Elfen“ bereit – und zwar freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr. Die Bäume kommen aus Mudau, werden frisch geschlagen und nach Bedarf geliefert und nachgeliefert. Der Ertrag des Weihnachtsbaumverkaufs fließt in die Arbeit des DRK-Ortsvereins Walldürn.