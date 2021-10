Sirenen unter der Lupe

Walldürn. Die Sirenen im Stadtgebiet beschäftigten den Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Dazu gab Hauptamtsleiter Hotzy einige Informationen. So stelle der Bund, um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu verbessern, bis 2022 bis zu 88 Millionen Euro zur Förderung der Sireneninfrastruktur sowie zur Einbindung von Sirenen in das Modulare Warnsystem „MoWaS“ bereit. Förderanträge können bis zum 12. November beim Regierungspräsidium eingereicht werden, so Hotzy. Im Stadtgebiet Walldürn gibt es aktuell elf funktionsbereite Sirenen. 2016 wurden die zwei Sirenen in der Kernstadt (Schloss und Grundschule) sowie in allen Stadtteilen technisch auf die künftige digitale Alarmierung ertüchtigt. Die Sirenen dienen neben der sogenannten „Stillen Alarmierung“ über Meldeempfänger zur ergänzenden Alarmierung auch der Feuerwehr. Im Fall eines Stromausfalls stehen die Sirenen nicht zur Verfügung.

Bei Stromausfall einsatzbereit

Neue elektronische Sirenen mit Durchsagemöglichkeit erzeugen einen viel höheren Schallpegel. Um auch im Fall eines Stromausfalls noch Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können, verfügen diese Geräte über eine Akkupufferung. Zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes können jetzt Zuwendungen beantragt werden. Sind die Kosten höher als die Festbeträge der Förderung, gehen die Mehrkosten zulasten der Gemeinden und Städte als Betreiber der Sirenen.

In Walldürn soll die Sireneninfrastruktur insbesondere in der Kernstadt (Vorderer Wasen, Lindig) und im Stadtteil Altheim optimiert werden. Für eine elektronische Sirene mit Dach- oder Gebäudemontage, mit höheren Schallpegel einschließlich Durchsagemöglichkeit ist mit Kosten von etwa 18 000 Euro zu rechnen, so die Informationen der Verwaltung. Nach Abzug des Festbetrags von 10 850 Euro verbleibt ein Eigenanteil von etwa 7150 Euro je Sirene. Um die nötige Sirenenausstattung feststellen, soll eine Untersuchung durchgeführt werden. Der Ausschuss nahm die Ausführungen befürwortend zur Kenntnis. Die Entscheidung fällt im Gemeinderat. ds