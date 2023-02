Singen stand im Mittelpunkt

Walldürn. Bei einer kleinen Feierstunde offiziell verabschiedet wurde am Dienstagvormittag mit Diakon Friedhelm Bundschuh ein langjähriger Mitarbeiter der AG Freizeit des Altenpflegeheimes am ehemaligen Krankenhaus „St. Josef“ Walldürn und jetzigen Geriatriezentrum „St. Josef“ Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bundschuh scheidet nach über drei Jahrzehnten segensreicher Arbeit und Tätigkeit in dieser AG Freizeit mit seinem Ausscheiden als Religionslehrer aus dem aktiven Schuldienst und nach seinem Wegzug aus Walldürn nach Bürgstadt nun auch aus diesem Gremium am Geriatriezentrum St. Josef aus.

Bundschuh sagte nach der Begrüßung durch den Heim- und Verwaltungsleiter des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Lothar Beger, in einem Rückblick, er habe dieser segensreichen AG Freizeit stets sehr gerne und mit viel Freude und Begeisterung angehört, die einstmals von ihm als Mitgründungsmitglied zusammen mit dem damaligen Verwaltungsleiter Mächtlen und AG-Freizeitmitglied Brigitte Laukenmann gegründet worden sei.

In den Anfangsjahren habe jeweils dreimal in der Woche am Vormittag in der Krankenhauskapelle ein Gottesdienst stattgefunden, der vom damaligen Stadtpfarrer P. Wigbert Richter OSA und von ihm gemeinsam abgehalten worden sei, tatkräftig unterstützt von der verstorbenen Elisabeth Dörr als Pfarrhelferin und „guter Seele“ beim gemeinsamen „Kaffee-Frühstückstisch“.

Unter Pater Gebhard Maulhardt OSA seien die Gottesdienste im Laufe der Jahre auf einen Gottesdienst pro Woche reduziert worden, an dem in Glanzzeiten jedoch sage und schreibe bis zu 100 Gottesdienstbesuchern teilgenommen hätten. Im Anschluss an diese Gottesdienste habe er als Diakon dann stets auch noch seinen Dienst als Kommunionhelfer auf den Stationen des ehemaligen Krankenhauses und heutigen Geriatriezentrums St. Josef und im Altenpflegeheim versehen.

Zusammen mit Brigitte Laukenmann und dem verstorbenen StP Theodor Seegerer als weiteren engagierten Mitwirkenden in dieser AG habe er über viele Jahre hinweg mit dazu beigetragen, dass den Bewohner des Altenpflegeheimes und des Krankenhauses regelmäßig die Gelegenheit zu einem musikalischen Mitmach-Angebot geboten werden konnte. Gemeinsames Singen und Musizieren habe im Mittelpunkt gestanden und von allen Teilnehmern stets mit großer Begeisterung angenommen worden.

Während der Corona-Zeit habe er sich in einer Art Mentoren-Aufgabe darum bemüht, den Bewohnern des Altenpflegeheimes und Patienten Geriatriezentrums die Teilnahme an einem Wortgottesdienst durch Übertragung auf die einzelnen Stationen zu ermöglichen, was denn auch gelungen sei.

Lothar Beger dankte namens der Krankenhausverwaltung und der AG für das segensreiche Wirken und die in den vielen Jahren geleistete Arbeit. Abschließend überreichte er als Zeichen des Dankes und der Anerkennung einen Präsentkorb. ds