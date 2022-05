Senioren auf dem Römerpfad

Walldürn. 16 Senioren des OWK Walldürn erwanderten Teile des im April neu eröffneten Marspfads in Walldürn, einer von sechs Römerpfaden des Neckar-Odenwald-Kreises. Bei der „Jupiterbank“ beziehungsweise dem „Waldsofa“ erhielten die Teilnehmer aktuelle Informationen zur Planung und Gestaltung dieses neuen Wanderhighlights. Danach ging die Gruppe weiter Richtung Neusaß und genoss den herrlichen Ausblick auf die blühenden, gelben Rapsfelder, den Höhenzug des Spessarts sowie die 27 Windräder.

Im Dorfstüble traf man sich in gemütlicher Runde. Wanderfreundin Marianne Westrich stimmte die Gruppe mit einem Sologesang auf den Mai ein und spornte zum gemeinsamen Singen an. In der Hoffnung auf ein baldiges Treffen machte man sich auf den Rückweg zu den am Golfplatz geparkten Autos.

