Seit Monaten dreht sich kein Rad mehr

Die Pandemie zerrt an den Nerven: Seit bald sieben Monaten dreht sich kein Rad der Reisebusse bei den örtlichen Unternehmen. Die Fahrzeuge stehen oft abgemeldet und unbewegt auf den Höfen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Corona-Zeit hat neben vielen Branchen auch die Busunternehmen hart getroffen.Vom einen auf den anderen Tag mussten sie eine Vollbremsung hinlegen. Das ist auch bei Gehrig-Touristik aus Walldürn so. Die FN haben sich stellvertretend für die Firmen der Branche mit Heinrich und Torsten Gehrig über die Lage unterhalten.

Am 28. Oktober endete die letzte der wenigen, corona-bedingt durchführbaren Reisen im Jahr 2020, blickte Torsten Gehrig zurück. Seither unterliegt die Tourismusbranche, wie bereits im ersten Lockdown „faktisch einem Berufsverbot“. Seit März 2020 kämpfen die Unternehmen ums Überleben. „Am 10. März 2020 bin ich von einer Tour aus Italien zurückgekommen, ab dem 11. März ging dann nichts mehr.“

Wichtigste Säule

Bei Gehrig-Touristik bilden die Busreisen im touristischen Reiseverkehr die wichtigste Säule des Unternehmens. In den Monaten Juli 2020 bis Oktober 2020 konnte man noch Umsätze generieren. Ab Ende Oktober setzte man zunächst einen Bus für Verstärkerfahrten im Schülerverkehr ein und im November bis zum 18. Dezember 2020 wurde noch ein zweiter Bus eingesetzt.

Danach mussten die Busse wieder stillgelegt werden, da keine Verstärkerfahrten mehr benötigt wurden. Von den drei Bussen hat man mittlerweile einen verkauft. Rund 100 000 Kilometer an Strecke und 79 bis 90 Touren standen jährlich auf dem Programm, ehe die Pandemie alles zum Erliegen gebracht hat.

Die Bereiche Linien- und Schülerverkehr sind wichtige Säulen für viele Unternehmen und Branchenkollegen in der Region, ohne die man in den vergangenen Monaten kaum Umsätze hätte generieren können, mit denen man während der Pandemie über die Runden kam und kommt. Denn andererseits stehen für solche, sogenannte Mischbetriebe keine der „hochgelobten Hilfsmaßnahmen zur Verfügung“ – mit Ausnahme der speziellen Stabilisierungshilfen für die Reisebusbranche. Auch wenn man dankbar ist, zumindest diese erhalten zu haben, so stehen sie natürlich nicht im Verhältnis zu entgangenen Umsätzen und Erträgen.

Schon bei kleineren Unternehmen mit einer Handvoll Reisebussen stehen hier eine gute halbe Million Euro im Raum! Auf rund 800 000 Euro schätzte Torsten Gehrig die Einnahmeverluste bei seinem Unternehmen, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist. Staatshilfen flossen, aber diese konnten nur teilweise die laufenden Kosten abdecken.

Nachdem sich im Laufe des Mai verschiedene Länder Europas dem Tourismus wieder öffnen, in Deutschland einerseits die Impfungen Fahrt aufnehmen – insbesondere in der Kunden-Altersklasse der Busreiseveranstalter, andererseits auch über grundlegende Lockerungen und das Thema Reisen seitens der Regierung laut nachgedacht wird, keimt bei Heinrich und Torsten Gehrig und den anderen Busunternehmern in der Region die Hoffnung, bald wieder mit Gästen auf Reisen gehen zu dürfen. Informationen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Mühsames halbes Jahr

Ein mühsames halbes Jahr liegt hinter den Busreiseveranstaltern. Einerseits optimistisch bereits die Reisen für die kommende Winter-Frühjahrssaison und sogar das Reisejahr 2022 planend, während man andererseits wiederum eine Reise nach der anderen annullieren oder verschieben musste. Eine Aufgabe der Bustouristik stand bei der „Fa. Gehrig Touristik“ dennoch nie zur Debatte, schließlich handelt es sich noch immer um das Steckenpferd des Unternehmens.

Und 2022 feiert das Unternehmen 50-jähriges Bestehen.

Funktionierendes Hygienekonzept

Alle Reisen mit Abfahrten bis 30. Juni sind zwar aus dem Programm genommen oder verlegt worden, doch ist man nun guter Dinge, in der zweiten Jahreshälfte wieder durchstarten zu dürfen.

Über ein funktionierendes Hygienekonzept verfügen alle Reisebusunternehmen aus der kurzen Saison 2020, welches von den Gästen sehr gut angenommen und akzeptiert wurde. Die Busse etwa von Gehrig sind auch mit Aktivfilter ausgerüstet. „Zu 99 Prozent werden die Aerosole herausgefiltert.“

Selbst im Falle eines Falles wäre eine Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt kurzfristig möglich. Wobei ohnehin durch das Robert-Koch-Institut in einer Studie belegt wurde, dass von Gruppenreisen keine besondere Ansteckungsgefahr ausgeht.

Apropos Hygienekonzept: Seit dem 15. Mai sind Busreisen unter Beachtung festgelegter Hygiene- und Infektionsstandards zulässig. Einen dicken Packen Papier hat Torsten Gehrig in der Hand.

Da gibt es einiges zu beachten, wenn man auf Reisen gehen will: Die Personalien der Reisenden sind zu erheben, es ist genau geregelt, wie und wann gereinigt werden muss oder die Unternehmen müssen die Inzidenzwerte am Abfahrtsort und am Reiseziel im Blick haben.

„Wir wollen auf die Strecke“

Trotz allem, die Busunternehmer hoffen darauf, dass es wieder aufwärtsgeht und die Räder wieder rollen. Abschließend sagen Torsten und Heinrich Gehrig: „Wir wollen wieder auf die Strecke.“