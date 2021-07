Sechs Schüler stechen mit ihren Notendurchschnitten hervor

Walldürn. Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler der zwei Abschlussklassen der zweijährigen Berufsfachschule/Wirtschaftsschule an der Frankenlandschule Walldürn erlangten in diesen Jahr die Fachschulreife und damit verbunden den „Mittleren Bildungsabschluss“. Unter dem Prüfungsvorsitz von Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn zeigten alle erfolgreichen Schulabsolventen im Verlauf der mündlichen Abschlussprüfung noch einmal gute schulische Leistungen, die von den Fachlehrern sowie von den einzelnen Fachausschussleitern abgenommen wurden, und die noch einmal die zuvor schon im Verlauf der beiden vorausgegangenen Schuljahre erbrachten schulischen Leistungen bestätigten.

Schuljahrgangsbeste war Karina Gabriela Pepene aus der Abschlussklasse 2BFW2/2 mit einem Notendurchschnitt von 1,2, die von der Schulleitung mit einem Preis ausgezeichnet wird. Jeweils ein Lob für ebenfalls sehr gute schulische Gesamtleistung erhalten in der Klasse 2BFW2/1 Steven Hefner mit einem Notendurchschnitt von 1,7 sowie in der Klasse 2BFW2/2 Kevin Schorner mit einem Notendurchschnitt von 1,8, Verena Lausch mit einem Notendurchschnitt von 1,9, Rudolfo Lisio Elwert und Alina Mechler mit einem Notendurchschnitt von jeweils 2,0, sowie Nicole Franzisca Elwert mit einem Notendurchschnitt von 2,1.

Feier ist terminiert

Die Abschlussfeier für die 40 erfolgreichen Schulabsolventinnen und Schulabsolventen der zweijährigen Berufsfachschule/Wirtschafts-schule an der Frankenlandschule Walldürn findet am Donnerstag um 17 Uhr in der Sporthalle der Frankenlandschule Walldürn statt und wird vorgenommen vom Schulleiter der Frankenlanschule Walldürn, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, vom Abteilungsleiter Vollzeitklassen Berufsfachschule für Wirtschaft und Kaufmännisches Berufskolleg, Studiendirektor Andreas Mackert, sowie von den Klassenlehrern.

Die „Mittlere Reife“ nach der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft an der Frankenlandschule Walldürn haben folgende Schülerinnen und Schüler in der Tasche:

Klasse 2BFW2/1 (Klassenlehrer Studienrat Jörn Hahn): Sorin-Adrian Abraham (Hardheim), Abalfazl Ahmady (Keinheubach), Janne-Armin Alagic (Mudau), Tom Edwin Alagic (Mudau), Ahmas Almaoed (Kleinheubach), Islam Bakhaev (Bürgstadt), Gabriela Kayluz De Armas Lopez (Großheubach), Hanin Dirbas (Erlenbach am Main), Nina-Aylin Drvar (Waldhausen), Steven Hefner (Rippberg), Christopher Hütter (Höpfingen), Samuel Kalb (Buchen), Mariel Leno (Hardheim), Jessica Lev (Buchen), Daris Mahmutovic (Hardheim), Patricia-Erika Mirczik (Walldürn), Felix Paulus (Mainbullau), Adrian Schaporew (Walldürn), David Tokarczyk (Bretzingen), Steven Uljanov (Walldürn).

Klasse 2BFW2/2 (Klassenlehrer Oberstudienrat Andreas Geier): Julia-Teodora Balint (Hardheim), Aleyna Baran (Laudenbach), Efe Drukan (Wörth am Main), Nicole Franzisca Elwert (Hardheim), Rudolfo Lisio Elwert (Hardheim), Michelle Felgendreher (Hettingen), Jana Gretschmann (Erlenbach am Main), Ayhan Kabadayi (Großheubach), Ceyda Kartalei (Großheubach), Yelda Kartalei (Großheubach), Verena Lausch (Hardheim), Alina Mechler (Buchen-Stürzenhardt), Marco Miltner (Walldürn), Karina-Gabriela Pepene (Hainstadt), Anton Prenqi (Walldürn), Cäsar Rawaj (Walldürn), Ariana Rexhepi (Walldürn), Kevin Schorner (Walldürn), Mohammad Seleman (Amorbach), Aliz-Andrea Szalai (Hardheim).