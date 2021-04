Sebastian Trunk schnuppert „Studienluft“

Viele Schüler stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Entscheidung, welchen Beruf sie erlernen möchten. Bei der Allgemeinen Hochschulreife – oder umgangssprachlich dem Abitur – stellt sich außerdem die Frage, ob man einen Ausbildungsberuf oder ein Studium beginnt. Wäre es da nicht eine gute Alternative, während der Schulzeit einen Einblick in das „richtige“ Studium zu bekommen, um so schon eine

...