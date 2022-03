Seal setzt auf Nachhaltigkeit

Walldürn. Die Juniorenfirma „Seal e.V.“ der Frankenlandschule hat ihre Produktion und ihren Einkauf nachhaltig ausgerichtet. Sie ist eine Schülercafeteria, die von Schülern des kaufmännischen Berufskollegs gemeinsam mit den zuständigen Kollegen StRin Mona Geiger, StR Pascal Oeden, StR Sebastian Welzenbach, Vorstand OStR Joachim Kassung und StRin Nicole Geier mit viel Herzblut geleitet wird.

Einmalig im Land

Das Konzept der Juniorenfirma der Frankenlandschule ist einmalig in Baden-Württemberg. Die Schüler sind bei ihrer täglichen Arbeit in verschiedenen Modulen – „Automaten“, „Service“, „Kasse“, „Buchführung“ und „Marketing“ - tätig und erlangen berufliche Handlungskompetenzen und weitere Schlüsselqualifikationen, die sie auf das bevorstehende Berufsleben vorbereiten.

So bereichert die Juniorenfirma nicht nur den Schulalltag an der Frankenlandschule auf vielfältige Weise, sondern die Schüler entwickeln durch das Unterrichtsfach „Juniorenfirma“ auch ein Bewusstsein für ein sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. Die „Seal e.V.“ verfolgt im Rahmen ihrer Arbeit die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die im Jahr 2015 von der Weltgemeinschaft verabschiedet wurde. Die Ziele werden vom Team der Juniorenfirma in ihrer alltäglichen Arbeit mit viel Engagement verfolgt und umgesetzt.

Mit einem reichhaltigen und gesunden Sortiment, das neben frisch und nach Kundenwünschen belegten Baguettes auch verschiedene Müslisorten, Obst und verschiedene Getränke zu schülerfreundlichen Preisen umfasst, wird eine ausgewogene Verpflegung an der Frankenlandschule für alle am Schulleben beteiligten Personen gewährleistet und aktiv am Ziel der Weltgemeinschaft, die Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen, mitgewirkt.

Die Produkte und Waren für die Schülercafeteria werden regional von Händlern vor Ort bezogen. Dadurch können Frische und Qualität der Waren gewährleistet werden, aber auch die regionale Wirtschaft rund um Walldürn unterstützt werden. Die Produktion in der Juniorenfirma erfolgt nachhaltig und umweltfreundlich.

Umgang mit Lebensmitteln

Die Schüler des kaufmännischen Berufskollegs erlangen ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und erkennen, was es heißt, nachhaltig zu produzieren, zu recyceln und zu konsumieren. Im Rahmen der Module „Service“ und „Automaten“ lernen die Schüler den richtigen Umgang mit Lebensmitteln kennen und das sachgerechte Einlagern von Waren unter Berücksichtigung der Mindesthaltbarkeitsdaten. Über die alltägliche Arbeit hinaus unterstützt das Team der „Seal“ nachhaltige und soziale Projekte in der Region, wie zum Beispiel den ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar - Odenwald-Kreises, aber auch Projekte in anderen Ländern, um Armut zu bekämpfen und Bildung zu ermöglichen. Mit verschiedenen Aktionen möchte das Team der Juniorenfirma auch zukünftig ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung schaffen und gemeinsam mit Schülern der Frankenlandschule einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

