„Schwarzer Hawwer“ für die Kinder

Walldürn. Eine Aktion für Kinder zur Faschnaacht in Dürn wird von „Walldürn gemeinsam“ unterstützt. „Schwarzer Hawwer“ – eine Tradition, die wieder neu belebt werden soll.

Und so geht’s: Am Rosenmontag, 28. Februar, ziehen sich die Kinder ihr Lieblingsfaschenaachtskostüm an, das Gesicht passend dazu geschminkt. Um 9 Uhr geht’s los.

Kostümiert und geschminkt

Die Kinder kommen an die Tourist- und Freizeitinformation im Alten Rathaus. Dort sollen sie in der Klosterstraße am dritten Fenster im Historischen Rathaus klopfen und holen sich eine grüne „Schwarzer Hawwer“-Tasche ab.

Mit dieser Tasche gehen die Kinder dann in 19 verschiedene Geschäfte von „Walldürn gemeinsam“ und rufen laut „Schwarzer Hawwer“. Dafür erhalten sie eine leckere Süßigkeit. Fertig ist die „Schwarzer Hawwer“ Tasche.

Bis 12 Uhr sollten alle Geschäfte besucht worden sein, denn dann endet die Aktion an diesem Rosenmontag.

Die teilnehmenden Geschäfte an der Aktion sind: Autohaus Gramling, Autohaus am Limes Golderer, Wäscherei Paar, Bäckerei Leiblein, Bäckerei Leiblein, Metzgerei Kaufmann, Volksbank Franken, Marien-Apotheke, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Fränkische Nachrichten, Reisecenter Odenwald, Kino Löwenlichtspiele, Central Apotheke, Bäckerei Müssig, Getränke Löhr, Bäckerei Günter, Blumenhaus Kaufmann, Mineralöle Spieler (Esso), Autohaus Wild.

