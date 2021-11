Für einen sicheren Schulweg – vor allem der Grundschüler – waren am Mittwochmorgen am Auerberg-Schulzentrum zwei Beamte des Polizeipostens Walldürn und zwei vom Referat „Prävention“ aus Mosbach im Einsatz. Außerdem nahm eine erste Klasse an einem Schulwegtraining teil.

Ein Polizeiauto ist schon von weitem zu erkennen, kurz darauf auch ein Polizeibeamter, der auf dem Gehweg am

...