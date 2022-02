Schulthemen über Onlineplattform ausgetauscht

Walldürn. Der Begriff des Elternsprechtags suggeriert, dass die Lehrkräfte nur für diesen einen Tag für die Eltern zu sprechen wären. Wenn sich jedoch Eltern und Lehrkräfte als Partner in der Bildung und Erziehung sehen, benötigt man eine dauerhafte und wechselseitige Erreichbarkeit. Dies gilt natürlich erst recht in Zeiten der Digitalisierung und die Pandemie verstärkt leider seit dem Frühjahr 2020 diese Notwendigkeit.

Obwohl also an der Frankenlandschule Walldürn die Lehrkräfte grundsätzlich für die Eltern und Schüler immer gut erreichbar sind, wurde wie gewohnt Anfang Februar ein Elternsprechtag durchgeführt, in diesem Jahr aber zum zweiten Mal in Folge in digitaler Form über die Plattform „Zoom“.

Der persönliche Kontakt und die Begegnung in der Schule, also am Lernort der Schüler und Auszubildenden, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Deshalb wird auch alles dafür getan, um den Präsenzunterricht in der Schule aufrecht zu erhalten.

Die Frankenlandschule hat mittlerweile jedoch sehr gute Voraussetzungen dafür geschaffen, den Unterricht auch in digitaler Form durchführen beziehungsweise ergänzen zu können. Dass Stundenpläne und kurzfristige Vertretungen online abrufbar sind, gehört mittlerweile genauso zum Standard wie das digitale Klassenbuch oder online jederzeit abrufbare Unterrichtsmaterialien. Auch Informationsveranstaltungen zu den einzelnen Schularten können mittlerweile digital durchgeführt werden und auf der Homepage der Frankenlandschule kann man einen virtuellen Schulhausrundgang machen.

In der Phase des Lockdowns in den Schulen wurde der Unterricht in der Frankenlandschule über mehrere Monate hinweg mithilfe von Videokonferenzen in „Big Blue Botton“ und über die Lernplattform „Moodle“ durchgeführt. Die pandemische Lage machte es nun notwendig, wie schon 2021, beim Sprechtag für die Eltern auf die digitale Plattform „Zoom“ auszuweichen.

In einem ersten Schritt registrierten sich die Eltern über einen QR-Code oder über die Homepage für die Veranstaltung und in einem zweiten Schritt konnten sie bei allen Lehrkräften in deren Übersicht online einen individuellen Gesprächstermin buchen. Zum vereinbarten Termin traf man sich dann in einer Videokonferenz. Dieses Angebot wurde von vielen Eltern positiv angenommen, für einige war das digitale Gespräch sogar praktischer als die Anfahrt zur Schule.

Da aber wie erwähnt der direkte und persönliche Kontakt sehr wichtig ist, um vor allem etwas schwierigere Beratungsfragen zu klären, soll im kommenden Jahr der Elternsprechtag wieder in der Schule stattfinden. Dass man dennoch jederzeit auf digitale Gespräche ausweichen kann, ist in Zeiten von Corona zumindest ein beruhigender Aspekt. Die Frankenlandschule hat also auch hier ihre „digitalen Hausaufgaben“ sehr gut erledigt.