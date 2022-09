Schulbeginn an den Walldürner Schulen

Walldürn. Der Schulbeginn der Walldürner Schulen ist wie folgt:

Grundschule Walldürn: Für die zweiten bis vierten Klassen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, im Auerberg-Schulzentrum. Von 8.35 bis 12.05 Uhr findet Klassenlehrerunterricht statt. Die Klassenpflegschaft der ersten Klassen findet am Montag, 12. September, ab 18 Uhr statt. Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch, 14. September. (Klasse 1a), am Donnerstag, 15. September, (Klasse 1b), und am Freitag, 16. September, (Klasse 1c), statt. Am Montag, 19. September, findet von 8.35 bis 11.15 Uhr für die ersten Klassen Unterricht statt. Die angemeldeten Kinder der Verlässlichen Grundschule und der Nachmittagsbetreuung werden im Foyer der Nibelungenhalle betreut. Für die zweiten bis vierten Klassen startet die Betreuung am Montag, 12. September, ab 7.30 Uhr. Für die Klassenstufe 1 startet die Betreuung am Montag, 19. September, ab 7.30 Uhr.

Grundschule Altheim: Für die zweiten bis vierten Klassen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 7.50 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem ersten Schultag nach der vierten Stunde um 11.25 Uhr.

Die Einschulung der Erstklässler findet am Samstag, 17. September, um 10 Uhr statt. Unterrichtsbeginn für die Erstklässler ist am Montag, 19. September, um 7.50 Uhr. Unterrichtsende ist nach der vierten Stunde um 11.25 Uhr.

Grundschule Rippberg: Für die zweiten bis vierten Klassen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.20 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem ersten Schultag nach der vierten Stunde um 11.50 Uhr. Am Samstag, 17. September, werden die neuen Erstklässler um 10 Uhr in der Turnhalle in Rippberg offiziell eingeschult.

Für die neuen Erstklässler beginnt der Unterricht am Montag, 19. September, zur ersten Stunde (8.20 Uhr) und endet nach der vierten Stunde (11.50 Uhr).

Auerberg-Werkrealschule: Schulbeginn der sechsten bis zehnten Klassen ist am Montag, 12. September, um 7.45 Uhr. Der Unterricht endet um 12.55 Uhr.

Für die fünfte Klasse beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September, um 8 Uhr mit einer kurzen Begrüßungsfeier im zweiten Obergeschoss der Auerberg-Werkrealschule (Zugang über Pausenhof) und endet um 12.05 Uhr.

Konrad-von-Dürn-Realschule: Schulbeginn der sechsten bis zehnten Klassen ist am Montag, 12. September, um 7.45 Uhr. Der Unterricht endet um 12.55 Uhr. Für die fünften Klassen beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September. Um 8 Uhr findet eine kurze Begrüßungsfeier statt.

Die Klasse 5a findet sich dazu in der Alten Aula ein (Zugang über Haupteingang). Die Klasse 5b trifft sich in der Neuen Aula (Zugang über Hintereingang, von Parkplatz Nibelungenhalle). Der Unterricht endet für beide Klassen 5a und 5b um 12.05 Uhr.