Schulausflüge wieder möglich

Gottersdorf. Auch die Freilichtmuseen des Landes – darunter das Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf – gehören zu den Orten, an denen das kulturelle Angebot bei sinkenden Corona-Infektionszahlen schrittweis wieder zurückkehrt. „Mit viel Freiraum und frischer Luft sind sie nicht nur für den Individualbesuch, sondern auch für den außerschulischen Unterricht sehr gut geeignet“, wie Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

„Insbesondere für Schulklassen bieten die Freilichtmuseen vielfältige museums- und umweltpädagogische Angebote, die mit engem Bezug zu den Bildungsplänen der verschiedenen Schulen entwickelt wurden.“ Die Freilichtmuseen seien Orte, in denen Kultur- und Naturerfahrung aufeinandertreffen. „Sie sprechen Familien mit Kindern daher genauso an wie Menschen, die sich vertieft mit historischen Zusammenhängen, aber auch mit unserem Alltagsleben in der Gegenwart befassen möchten. Die Angebote sind wissenschaftlich fundiert und zugleich unterhaltsam“, so Olschowski.