Walldürn. Die zukünftigen Fünftklässlern können am Montag, 8. März, von 7.30 bis 14 Uhr, am Dienstag, 9. März, von 7.30 bis 14 Uhr, am Mittwoch, 10. März, von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 11. März, von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr im Sekretariat der Konrad-von-Dürn-Realschule und der Auerberg-Werkrealschule angemeldet werden. Ein zusätzlicher Termin kann vereinbart werden. Die Formulare sollten schon vorab ausgefüllt werden. Die Geburtsurkunde, das Anmeldeblatt für die weiterführende Schule sowie die Grundschulempfehlung, der Impfpass und ein Passbild sind mitzubringen.