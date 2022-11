Schützen blicken in die Zukunft

Walldürn. Die Vertreter der Schützenvereine im Kreis mit den Mitgliedern des Kreisvorstandes kamen Ende Oktober zur diesjährigen Kreishauptversammlung im Schützenhaus der SGi Walldürn zusammen. Mit einem Grußwort eröffnete Oberschützenmeister Rolf Schneider, SGi Walldürn, die Versammlung. Kreisoberschützenmeister Werner Mächtel stellte fest, dass die Einladung zur Kreishauptversammlung fristgerecht mit Tagesordnung erfolgte und begrüßte die anwesenden Mitglieder des Kreisvorstands sowie die Vertreter der Kreisvereine.

Nach einem Totengedenken, erinnerte Werner Mächtel an die wichtigen Ereignisse des abgelaufenen Berichtsjahres. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte vieles durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, siehe Kreiskönigsball, beziehungsweise fand in digitaler Form statt, wie die Sitzungen und Informationsveranstaltungen auf Verbandsebene. Abschließend bat er darum die Kontaktdaten immer aktuell zu halten, damit die Kommunikation zwischen den Vereinen, dem Kreis und dem Landesverband reibungslos und schnell ablaufen kann. Die Auswirkungen der Coronasituation zeigten sich auch bei den nachfolgenden Berichten des ersten und zweiten Kreisschützenmeisters Wilfried Nickel und Roger Höly. Vieles fand nicht oder nur in eingeschränkter Form statt. So gab auch der Bericht von Kreisportleiterin Gabi Kuhn nur Informationen zu den Meisterschaften des neuen Sportjahres. Auch im Jugend- und Schulungsbereich waren keine Aktivitäten möglich und die Verantwortlichen hoffen, dass künftig wieder Normalität einkehrt. Kreisschatzmeister Kai Frank präsentierte der Versammlung eine positive Finanzsituation und für die Kassenprüfer bestätigte Armin Schweizer eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Die Rundenwettkampfleiter informierten über die Aktivitäten in ihren Bereichen und gaben einen Ausblick auf die Planungen für das neue Sportjahr. Nachdem eine Aussprache über die Berichte nicht gewünscht war, übernahm Kassenprüfer Armin Schweizer den nächsten Punkt der Tagesordnung. Er sprach seinen Dank an den Kreisvorstand für die geleistete Arbeit aus und auf seinen Antrag erteilte die Versammlung bei einer Enthaltung die Entlastung. Danach wurden die Kassenprüfer Armin Schweizer und Johannes Schlegel für ein weiteres Jahr einstimmig bestellt und Christian Meixner als Ligaleiter sowie Jürgen Sillmann und Ottmar Büchler als Referenten für die Auflagedisziplinen Luftgewehr und -pistole nachgewählt.

Unter Verschiedenes gab Mächtel Termine für das Jahr 2023 bekannt: 21. April Kreishauptversammlung in Walldürn, 16. bis 18. Juni Landesschützentag in Forst, 1. Juli Kreisschützenfest in Adelsheim, 7. Juli Sitzung der Sportleiter in Osterburken und 28. Oktober Kreiskönigsball in Adelsheim.

Mächtel lobte die Zusammenarbeit der Mitgliedern des Kreisvorstandes und den Funktionären der Kreisvereine. Bie