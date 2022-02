Schüler sammeln betriebliche Erfahrungen

Walldürn. Seit zehn Jahren gibt es die Übungsfirma „Zweirad-Bande GmbH“ in der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft der Frankenlandschule Walldürn. Aus diesem Anlass übersandte die Zentralstelle des Deutschen Übungsfirmenrings ihre Anerkennung und ihre Glückwünsche, die man in der Frankenlandschule erfreut entgegennahm.

Übungsfirmen sind virtuelle Unternehmen, die fiktive Produkte im Übungsfirmenring verkaufen. Im Fall der Zweirad-Bande handelt es sich um Fahrräder, Motorräder und Zubehör.

Hierbei führen die Schüler unter Anleitung ihrer Lehrer Andrea Bauer und Andreas Cimbalista als kaufmännische Mitarbeiter alle kaufmännischen Arbeiten im Übungsfirmenbüro durch.

Nachdem sich die Schüler in das Sortiment eingearbeitet haben, steht normalerweise im März der Besuch der Übungsfirmenmesse in Pforzheim an, auf der sie mit einem eigenen Messestand als Verkäufer auftreten. Leider durchkreuzt auch dieses Jahr die Corona-Pandemie diese Pläne. Stattdessen besteht die Möglichkeit, an einer Online-Messe teilzunehmen. Und vielleicht kann die Internationale Übungsfirmenmesse im Herbst wieder in Präsenz stattfinden.

„Zweirad-Kreis“ Pate

Jede Übungsfirma hat eine Patenfirma aus der Wirtschaft. Im Falle der „Zweirad-Bande GmbH“ ist dies die Firma „Zweirad-Kreis“ aus Walldürn, die die Schüler regelmäßig zu einer Betriebsbesichtigung einlädt. Hier können sie lernen, wie ein realer Betrieb arbeitet und bekommen bei den Besuchen auch viele gute Tipps.

Pädagogisches Ziel der Übungsfirma ist es, den Schülern, die mit einem Hauptschulabschluss an die Frankenlandschule kommen, erste betriebliche Erfahrungen zu vermitteln, damit sie die schulische Theorie aus dem Wirtschafts- und DV-Unterricht leichter mit der Praxis verknüpfen können.

Daneben wird die Sozial- und Methodenkompetenz der Schüler durch handlungsorientierte Lernmethoden gesteigert. Während der Arbeit in verschiedenen Abteilungen üben sie sich in Teamarbeit und lernen, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen - und ganz nebenbei macht die gemeinsame Arbeit auch noch unheimlich viel Spaß.

Wenn die Schüler die Schule mit der mittleren Reife verlassen werden, können sie auf diese Kenntnisse in ihrem weiteren schulischen oder beruflichen Weg zurückgreifen.

Die aktuelle Belegschaft der Zweirad-Bande GmbH“, die aus den Schülern der Klasse 2BFW1/2 besteht, blickt trotz Pandemie hoffnungsvoll in die Zukunft und freut sich auf viele Höhepunkte in ihrem Jubiläumsjahr.