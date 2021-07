Schüler haben Prüfungen erfolgreich absolviert

Walldürn. 31 Absolventinnen haben das Kaufmännische Berufskolleg II am der Frankenlandschule erfolgreich absolviert und die Fachhochschulreife erworben.

Die einjährige Vollzeitschule baut auf dem erfolgreichen Schulabschluss des Kaufmännischen Berufskollegs I auf.

Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium an jeder baden-württembergischen Fachhochschule, gleichzeitig erwarben die Absolventen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“. Die Abschlussprüfung haben bestanden:

Klasse 1BK2W1 (Klassenlehrer Studienrat Sebastian Welzenbach): Ilayda Altinkaya (Buchen), Jennifer Barukcic (Eichenbühl), Mara Breunig (Buchen), Lars Feuchter (Walldürn), Elyesa Gülecin (Wertheim), Amelie Hain (Miltenberg), Jason Kerber (Buchen), Vanessa Kesler (Hardheim) Larissa Knapp (Walldürn), Anastasia Lindegrün (Buchen), Haris Lulic (Buchen), Nico Matern (Buchen), Violeta Mitrovic (Buchen), Alina Schwab (Kirchzell), Jennifer Renate Wilma Wüst (Walldürn).

Klasse 1BK2W2 (Klassenlehrerin Studienrätin Tamara Spielmann): Serhat Akin (Buchen), Yasmin Ceylan (Wörth am Main), Bugrahan Cöl (Erlenbach am Main), Kayra Contay (Aschaffenburg-Obernauer Kolonie), Adrian Gjoni (Miltenberg), Nurcan Güzel (Kleinwallstadt), Ali Köse (Elsenfeld), Christian Laumann (Buchen), Jan Lebhardt (Seckach), Quirin Müller (Amorbach), Furkan Nacioglu (Wörth am Main), Janika Reichert (Großheubach), Zalal Sirin (Großheubach), Samet Soyal (Mudau), Kaan Uckun (Amorbach), Beyza Zahireci (Walldürn).

Jeweils den Klassenpreis erhielten Ilayda Altinkaja und Alina Schwab als Klassenbeste in der Abschlussklasse 1BK2W1 mit einem Notendurchschnitt von 2,1 sowie in der Abschlussklasse 1BK2W2 Christian Laumann mit einem Notendurchschnitt von 2,3.

Die Verabschiedung der erfolgreichen Absolventen erfolgt am Donnerstag, 22. Juli, um 17 Uhr bei einer Abschlussfeier in der Sporthalle der Frankenlandschule in Walldürn.

Sie wird vorgenommen vom Schulleiter der Frankenlandschule, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, vom Abteilungsleiter Berufsfachschule und Berufskolleg, Studiendirektor Andreas Mackert sowie von den beiden Klassenlehrern Studienrat Sebastian Welzenbach und Studienrätin Tamara Spielmann. ds

