Schüler bekamen Tipps fürs Praktikum

Amorbach. Mit Senioren einen Ausflug in die Häcke machen, in einer Grundschule für Kinder eine Pausenaktion gestalten, eine Pflegefachkraft bei Hausbesuchen begleiten oder den OWA-Greencircle kennenlernen, all das können Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Karl-Ernst-Gymnasiums erleben, wenn sie im Frühjahr ein Praktikum absolvieren werden.

Dazu kooperiert das Gymnasium schon lange Jahre mit zahlreichen Unternehmen aus der Region.

Zur Vorstellung der Praktika und der Ansprechpartner kamen 23 Unternehmensvertreter aus dem sozialen, kaufmännischen und Mint-Bereich an das Karl-Ernst-Gymnasium. Im 20-Minuten-Takt wurde über zwei Stunden lang referiert, präsentiert und diskutiert, welche Aufgaben und Herausforderungen die Schüler in ihrer Praktikumswoche erwarten.

Präsentation wählen

Die Jugendlichen konnten frei wählen, welche von vier parallel laufenden Präsentationen sie anhören wollten und deshalb herrschte ein reges Treiben in den Gängen des KEG und reichlich Gesprächsstoff wurde ausgetauscht, immer wenn 60 Schüler gemäß ihrer Interessen die Räume nach 20 Minuten wechselten.

Unter der Schirmherrschaft der IHK Aschaffenburg, in der Veranstaltung vertreten durch Verena Rollmann, findet das Praktikum vom 22. bis 26. Mai statt. An diesem Donnerstagnachmittag wurden dazu nicht nur die wichtigsten Informationen dargeboten und Anreize gesetzt, sondern vor allem auch die Hemmschwellen der Schüler abgebaut, die ihrem ersten Schritt in die Arbeitswelt noch zögerlich gegenüberstehen.

Viele Firmen dabei

Beteiligt waren folgende Unternehmen: Abtei Apotheke, Amorbach; Aurora Konrad G. Schulz, Mudau; Bären-Apotheke, Mudau; BKK Akzo Nobel Bayern, Erlenbach; Caritasverband für den Landkreis Miltenberg; Sozialstation St. Franziskus, Amorbach; Grammer Interior Components, Hardheim; Hebammerei Ameli, Miltenberg; Herbert Reinmuth GmbH, Bürgstadt; Ingenieurgesellschaft SB Steenken & Breitenbach, Laudenbach; Johanniter Unfallhilfe Miltenberg; Kreisaltenheim Amorbach; Landratsamt Miltenberg, Jugendamt; Maschinenfabrik Gustav Eirich, Hardheim; Odenwald Faserplattenwerk, Amorbach; OKW Gehäusesysteme, Buchen; Oswald Elektromotoren, Miltenberg; Praxis für Sprachtherapie, Großheubach; Scheuermann + Heilig Hainstadt; Schwind Sehen & Hören; Sparkasse Miltenberg-Obernburg; Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank, Miltenberg; Weiss GmbH, Buchen; Wirl Elektrotechnik GmbH, Kleinheubach.