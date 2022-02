Schoofs Immobilien plant Fachmarktzentrum in der Amorbacher Krummwiese

Amorbach. Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt übernimmt die Entwicklung eines Fachmarktzentrums in Amorbach, im unterfränkischen Landkreis Miltenberg.

In Hardheim aktiv

Der Neu-Isenburger Investor und Projektentwickler weitet damit sein Engagement im Odenwald aus, so das Unternehmen in einer Mitteilung. In Hardheim arbeitet das Unternehmen an der Neugestaltung des Erfaparks, in Mosbach plant es einen Komplex für Handel und Wohnen an der Neckarelzer Straße.

Schoofs hat das knapp 13 760 Quadratmeter große Grundstück in Amorbach mit Bestandsgebäuden an der Krummwiese erworben. In zwei Bauabschnitten sollen dort moderne und größere Mietflächen für einen Nahversorgungs-Mix entstehen.

Ankermieter werden der Lebensmittelversorger Edeka, der Drogeriemarkt Rossmann und der Textil-Discounter Kik.

Nachdem die Stadt den Bebauungsplan bereits Mitte 2020 per Satzung beschlossen hat, sind bereits erste bauvorbereitende Maßnahmen erfolgt, insbesondere beim Hochwasserschutz und beim naturschutzrechtlichen Ausgleich. Der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt (Edeka) hat der bisherige Eigentümer bereits eingereicht; Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis rechnet noch im ersten Quartal 2022 mit der Genehmigung.

Die Abbrucharbeiten für diesen ersten Abschnitt sollen Anfang bis Mitte dieses Jahres starten, spätestens im Herbst will Schoofs mit den Bauarbeiten beginnen. Voraussichtlich Mitte 2023 kann Edeka aus seiner jetzigen, benachbarten Filiale in den Neubau umziehen und sich auf rund 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößern.

Ebenfalls im ersten Bauabschnitt entsteht eine Filiale des Bäckereibetriebs „Der Brotmacher“, der auf fast 300 Quadratmetern Mietfläche – mit Bestuhlung innen wie außen – neben Backwaren auch eine Tagesgastronomie anbieten wird. Den Bauantrag für den zweiten Bauabschnitt hat der Gemeinderat bei einer Sitzung Ende Januar besprochen. Dieser Abschnitt ist für die Mietflächen von Rossmann und Kik sowie eine weitere, noch freie Mietfläche von rund 160 Quadratmetern vorgesehen. Dafür plant Schoofs eine etwa sechsmonatige Bauzeit. Die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt beginnen, sobald der erste Abschnitt fertig ist und Edeka seinen Markt bezogen hat.

Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis zeigt sich sehr zufrieden mit seiner nächsten Investition in der Odenwaldregion: „Im nahe gelegenen Hardheim revitalisieren wir bereits im großen Stil den in die Jahre gekommenen Erfa-Park und schaffen dort neue, moderne Einkaufs- und Wohnflächen in der Innenstadt. Beim Bau des Fachmarktzentrums in Amorbach können wir jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft unsere Kompetenzen beim Revitalisieren von Innenstädten und Modernisieren der Nahversorgung einbringen.“