„Schmetterlingsdorf“ zog Interesse auf sich

Rippberg/Sindelfingen. Zahlreiche Gruppierungen, Vereine und Kommunen im Ländle nehmen seit zwei Jahren am Projekt „Gemeinsam: Schaffen“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg teil. Einige davon haben Musik oder Sport im Fokus, andere engagieren sich für ein Dorfcafé oder gar einen Dorfladen, wieder andere haben Schulgarten-, Biodiversitäts- oder auch Nachhaltigkeitsprojekte ins Leben gerufen – darunter das Projekt „Gemeinsam: Schaffen – Schmetterlingsdorf Rippberg“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee der Obersten Landesbehörde: das Ehrenamt im Ländlichen Raum sichtbar zu machen, es zu fördern und zu stärken, Menschen generationenübergreifend zusammenzubringen – für eine lebendige, zukunftsorientierte Gemeinde.

Das Ministerium hatte am Freitag zu einem Treffen aller Projektträger nach Sindelfingen eingeladen. Dort stellten diese ihre ehrenamtlichen Aktivitäten an jeweils einem eigenen Ausstellungsstand vor. Das Ministerium sowie die mit der Durchführung des Gesamtprojekts beauftragte Agentur „Sprint“ zogen eine Bilanz dessen, was die Projektträger während der letzten zwei Jahre erreicht haben, trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat Rippberg Maßnahmen zur Strukturverbesserung Mehr erfahren Landwirtschaft und Naturschutz Verbände begrüßen Strategiedialog des Landes Mehr erfahren

Der Tenor des gemeinsamen Austausches in Sindelfingen gilt vollumfänglich auch im und für das „Schmetterlingsdorf Rippberg“. Dörfliche Gemeinschaft bietet einen geschützten Raum, um Dinge auszuprobieren. Am besten gelingen Ideen, die der damit angesprochenen Zielgruppe attraktive Mehrwerte bieten. Neben praktischem Nutzen sind aber schon der Spaß am Ehrenamt und die Freude am „Gutes tun“ solche Mehrwerte.

Für das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg“ nahmen Ortsvorsteher Wolfgang Stich, Schreiner und Kursleiter Julian Bauer sowie Projektleiter Engelbert Kötter am Aktionstag in Sindelfingen teil. An ihren Stand, an dem sie die Vielfalt des Projekts „Schmetterlingsdorf“ anhand praktischer Beispiele zeigten, kamen viele Interessierte, die sich über die Rippberger Themen und Aktionen informierten und sie zum Teil für sich adaptieren möchten – vom Bau von Gartentiermöbeln wie dem Mo-Bitop bis hin zur Infoveranstaltung über nachhaltigere Hundehaltung und zur Ganzjahresfütterung von Wildvögeln. Stich berichtete, dass der Claim „Gemeinsam: Schaffen“ inzwischen von den Rippbergern verstanden werde. Das Konzept werde man in der Marsbachtalgemeinde in Zukunft engagiert fortführen.

Landesweiter Teamgeist

Wegen seines komplexen Ansatzes erhielt das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg“ seinerzeit den Förderungshöchstsatz von 27 000 Euro, der durch 3000 Euro Eigenmittel aufzustocken war, wozu wiederum die Stadt Walldürn gerne bereit war. 2664 Personen waren in den „Gemeinsam: Schaffen“-Projekten engagiert, leisteten dort 903 Arbeitstreffen, 737 Veranstaltungen und Aktionen, was 27 694 Stunden ehrenamtliche Arbeit in Anspruch nahm.