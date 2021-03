Rippberg. Das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg“ nimmt weiter an Fahrt auf. Am Samstag besuchte der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (MdL), die Gemeinde und informierte sich persönlich über das Fortschreiten des Projekts. Nachhaltige Biodiversität in Baden-Württemberg bezeichnete Hauk dabei als ein „persönliches Anliegen“.

Im Herbst auf den Weg gemacht

Seit Herbst letzten Jahres hat sich Rippberg im Rahmen des Wettbewerbs „Gemeinsam : Schaffen“ auf den Weg gemacht, seinen Naturraum im Ort und drumrum neu zu betrachten.

Wie langfristig stabil ist die uns umgebende Flora und Fauna? Wie steht es dabei konkret um Artenvielfalt, Biotop-Vernetzung und Erhalt von Schönheit und ökologischer Nachhaltigkeit im Rippberger Tal? Was können die Rippbergerinnen und Rippberger selbst und in eigenen Aktionen mit dazu beitragen, die sie umgebende Biodiversität zu schützen, zu fördern und sie zu erhalten? Um dabei nicht ständig die schwierige Vokabel „nachhaltige Biodiversität“ zu bemühen, benannte man das Projekt kurzfristig nach einem flatternden, bunten Sympathieträger „Schmetterlingsdorf Rippberg“. Minister Hauk hat die Schirmherrschaft übernommen.

Sobald die Corona-Lage es zulässt, sollen dazu im Ort zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, wie sie auf der Internetseite Schmetterlingsdorf-Rippberg.de bereits angedeutet sind. Dort können die Bürger schon heute ihre eigenen Wünsche und Ideen einbringen.

Minister Peter Hauk wurde von Ortsvorsteher Wolfgang Stich und Projektleiter Engelbert Kötter in de n Stand der Dinge des Projekts eingeführt.

So wurden ihm die im ortsansässigen Unternehmen Haas Druck- und Werbetechnik entworfenen Projektplakate vorgestellt und ein Ausblick auf die anstehende „Nach Corona“-Aktionen eröffnet.

Schlussendlich legte der Minister bei einer Pflanzaktion selbst Hand an. Er setzte eine stattliche Sommerlinde. Minister Hauk erinnerte daran, dass diese insektenfreundliche „Honig-Baumart“ traditionell in der Ortsmitte gepflanzt wurde.

Stark duftende Blüten

Während ihrer Blüte im Frühsommer fanden unter stark duftenden Bäumen gesellige Treffen, abendliche und sogar quirlige Tanzveranstaltungen bis tief in die Nacht statt. Peter Hauk: „Ich pflanze diesen Baum, um die Aktion ’Gemeinsam : Schaffen’ zu unterstreichen. Um daran zu erinnern, wie wichtig im Ort Rippberg wie ich auch im Landkreis Neckar-Odenwald und im Land Baden-Württemberg der Zusammenhalt, das gemeinsame Erleben und Miteinandertun sind. In aktuellen Notzeiten ebenso wie in der Zeit danach, die uns bald wieder mehr Freizügigkeit ermöglichen wird.“ hape