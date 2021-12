Schilder für die Ortseingänge

Walldürn. Der Naturpark und seine Gemeinden möchten für Besucher und Bewohner erkennbar etwas Besonderes sein. In der heutigen Zeit erscheint es wichtiger denn je, auf die Auszeichnung hinzuweisen, die eine Region durch die Zugehörigkeit zu einem Großschutzgebiet „Naturpark“ erhält. Daher bietet die Geschäftsstelle allen Mitgliedsgemeinden Ortseingangsschilder im aktuellen Design des Naturparks an.

Walldürn mit von der Partie

2019 haben sich 16 Kommunen an dem Projekt beteiligt. In diesem Jahr schlossen sich acht weitere Gemeinden mit insgesamt 37 Ortseingangsschildern dem Projekt an, darunter auch die Stadt Walldürn. Hier wurden vier Ortseingangsschilder gut sichtbar durch den städtischen Bauhof aufgestellt.