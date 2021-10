Scheune Lampenhain soll abgeschlossen werden

Walldürn. Das Rechnungsergebnis 2020 sowie die Haushaltsplanung 2021 für das Odenwälder Freilandmuseums Gottersdorf standen ebenfalls auf der Tagesordnung des Finanzausschusses.

Stadtkämmerer Joachim Dörr stellte die Zahlen detailliert vor. Zunächst stellte er fest, dass im laufenden Geschäftsbetrieb des Jahres 2020 ein Defizit von 24 785 Euro und im Investitionsbereich von 136 907 Euro entstand. Hinzu kam eine Neuverschuldung von 117 872 Euro, sodass das Jahr 2020 insgesamt mit einem Defizit von 43 820 Euro abgeschlossen wurde. Geplant war ein Überschuss von 6500 Euro. Neben den Corona-bedingten Einbrüchen sorgten Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen für diese Verschlechterung des Ergebnisses.

Näher auf die Bilanzzahlen eingehend, hob der Stadtkämmerer besonders hervor, dass im Bereich der Einnahmen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und den Führungen im Jahr 2020 um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr 2019 auf 40 535 Euro gesunken seien.

In der Gastronomie wurden einschließlich der abzuführenden Mehrwertsteuer im Jahr 2020 nur noch 34 451 Euro eingenommen, während es im Jahr zuvor noch 60 705 Euro waren. Hier sank der Gewinn vor Steuern von 29 004 Euro im Jahr 2019 auf 17 287 Euro im Jahr 2020. Die Spenden- und Sponsoringeinnahmen lagen 2020 bei 21 032 Euro. Die Mitgliederbeiträge blieben weitgehend konstant bei 13 282 Euro. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt derzeit 198.

Die Stadt Walldürn gewährte 2020 Zuschüsse in Höhe von 110 000 Euro, vom Arbeitsamt hinzu kamen 3468 Euro, von der Landesstelle für Museumsbetreuung wurden 7500 Euro vereinnahmt.

Im Bereich der Ausgaben sanken die Personalausgaben Geschäftsbe-triebsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 158.567 €.

In den Bereichen Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, Geräte und Ausstattung, sowie Reparaturen wurden im Jahr 2020 insgesamt 13 577 Euro ausgegeben. Die Planansätze reichten hier nicht aus. Die Bewirtschaftungskosten lagen mit 10 205 Euro im Jahr 2020 im Rahmen.

Plansatz überschritten

Der Planansatz in Höhe von 16 000 Euro für die Museumsveranstaltungen wurde im Jahr 2020 um 950 Euro überschritten. Bei den Einkäufen im Gastronomiebereich fielen 2020 Corona-bedingt 17 164 Euro an. In Punkto Kostenersatz an die Stadt Walldürn fielen bei einem Planansatz von 20 000 Euro für Pacht und Nutzung von Bauhofgerätschaften 21 727 Euro an.

Das Jahr 2020 war geprägt von zahlreichen Sonderprogrammen, von denen das Freilandmuseum im Rahmen seiner begrenzten finanziellen Möglichkeiten Gebrauch machte. So wurden Fördermittel für „Kulturprogramme“ mit 50 000 Euro gewährt, die Ausgaben betrugen 55 751 Euro. Im investiven Bereich gewährte der Neckar-Odenwald-Kreis wie schon im Vorjahr einen Zuschuss zur Finanzierung der Investitionsausgaben von 75 000 Euro im Jahr. Für Restaurierungsmaßnahmen wurden 3644 Euro vereinnahmt. Die Ausgaben betrugen hier 2020 insgesamt 7287 Euro.

Ein Sonderprogramm „Restaurierungen“ verursachte Aufwendungen von 107 155 Euro, die mit 100 000 Euro bezuschusst wurden. Die Förderquote lag hier bei 100 Prozent.

Die Maßnahme Scheune Lampenhain verzögerte sich. Hier konnten 2020 174 233 Euro an Zuschüssen vereinnahmt werden. Die Aufwendungen betrugen im Jahr 2020 insgesamt 375 341,67 Euro. Die Abrechnung soll noch 2021 erfolgen.

Aufgrund der Maßnahme Scheune Lampenhain wurden im Jahr 2019 ein Darlehen von 30 000 Euro und im Jahr 2020 von 140 000 Euro aufgenommen. Die Zinszahlungen sanken trotzdem, vor allem aufgrund des Ablaufs der Zinsfestschreibung eines Darlehens zum 1. Juli 2020. Die Zinsen betrugen 2020 insgesamt 2211 Euro.

Der Zinssatz bei den vier noch bestehenden Darlehen liegt nun bis zur jeweiligen Endtilgung bei 0,5 Prozent bzw. 0,9 Prozent. Die Tilgungen steigen von 20 103 Euro (2019) auf 36 128 Euro an. Die Verschuldung betrug zum Jahresende 2020 256 000 Euro.

Das Jahr 2020 schließt mit einem Minus von 43 820 Euro. Damit sinkt der Rücklagenbestand zum 31. Dezember 2020 auf 16 947,29 Euro.

Nach der Kenntnisnahme des Rechnungsergebnisses durch die Mitglieder des Finanzausschusses trug Stadtkämmerer Joachim Dörr sodann die das Zahlenwerk der Haushaltsplanung 2021 für das Freilandmuseum Gottersdorf vor.

Einnahmen: 286 900 Euro

Die Haushaltsplanung 2021 sieht im laufenden Geschäftsbetrieb Ein-nahmen von 286 900 Euro vor. Das sind rund 100 000 Euro weniger als im Rechnungsergebnis 2020.

Neu hinzugekommen sind Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Landwirtschaftliche Museen“ mit 46 300 Euro.

Im Investivbereich ist in den Jahren 2021 und danach ein Sonderprogramm „Restaurierungen“ eingeplant. Hier gibt es neben 100 000 Euro Pauschalförderung (100 Prozent) 65 Prozent statt 50 Prozent Förderung vom Land, die Restfinanzierung übernehmen die Stadt Walldürn mit 20 Prozent und der Landkreis mit 15 Prozent. Gesprochen werden kann hier somit von einer beachtlichen Investitionssumme von insgesamt 913 000 Euro. Abgerechnet werden soll im Jahr 2021 das Projekt Scheune Lampenhain, begonnen werden soll das neue Projekt „Allfelder Haus“. Hier sind 84 500 Euro an Zuschussmitteln veranschlagt. Die Einnahmen im Investivbereich des Haushalts 2021 sind mit 372 400 Euro veranschlagt, insgesamt also 659 300 Euro. Eine Darlehensaufnahme ist 2021 nicht vorgesehen. Bei den Ausgaben im laufenden Geschäftsbetrieb 2021 sind 352 800 Euro geplant, gegenüber dem Vorjahresergebnis rund 55 000 Euro weniger. Für das Programm „Landwirtschaftliche Museen“ sind 61 700 Euro eingeplant, für Veranstaltungen und Vermittlung 50 000 Euro.

Fertiggestellt werden soll die Scheune Lampenhain, begonnen werden soll das Allfelder Haus, wofür Mittel von 140 000 Euro veranschlagt sind.

Die geplante Tilgungsleistung beträgt 54 950 Euro. Die Ausgaben im Investivbereich des Haushalts 2021 sind somit mit 314 800 Euro veranschlagt. Bei planmäßigem Verlauf des Haushalts 2021 wird ein Minus von 8300 Euro erwartet. Die Rücklage würde sich demzufolge zum Jahresende auf 8647 Euro reduzieren, der Schuldenstand auf 221 240 Euro.

Bezüglich des Verlaufs des Haushaltsjahres 2021 betonte Stadtkämmerer Dörr, dass die beiden größten Probleme seien, für die zahlreichen Restaurierungsmaßnahmen zeitnah Handwerker zu bekommen, da hier Abrechnungsfristen bei den Sonderförderprogrammen gelten würden. Das zweite Problem seien die Lieferengpässe bei einigen Materialien sowie die auch hierdurch bedingten Kostensteigerungen. Im Übrigen verlaufe das Jahr weitgehend planmäßig mit den bekannten Corona-bedingten Einschränkungen und Eventualitäten. ds