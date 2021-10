Schauspieler zogen Kinder mit mitreißender Aufführung in ihren Bann

Rippberg. Erste Schauspielerfahrungen machten am Dienstag die rund 55 Mädchen und Jungen der Grundschule Rippberg. In der Sporthalle folgten sie gespannt dem Gastspiel „Geheimsache Igel“ des Wiesbadener „Theaters 3D“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als mitreißend erlebten sie dabei die allerbesten Freunde Krümel (dargestellt von Beate Krist) und Wurzel (gespielt von Melanie Spielmann).

„Krümel“ und „Wurzel“ beeindruckten nicht nur die Kinder. © Grundschule

Krümel ist ein heiterer Mensch: Lieblingsfarbe Gelb. Ganz schleichend beginnt sich eine bedrohliche blaue Person in Krümels Lebenswelt breit zu machen. Zunächst manipuliert sie Krümel äußerst subtil und steigert ihre fiese Einflussnahme bis hin zur offenen Bedrohung. In seiner Angst verändert sich Krümel, vertraut sich aber Wurzel an. Der ergreift die Initiative und lehrt Krümel, „Nein!“ zu sagen und sich gegen die blaue Gefahr aus eigener Kraft zur Wehr zu setzen. So gelingt es Krümel, zu seiner lebensfröhlichen Persönlichkeit zurückzufinden, sie zu stärken, sich abzugrenzen und sich allen manipulativen Versuchen und Situationen künftig zu widersetzen.

Pädagogischer Blick

Freilich hatten nur die anwesenden Erwachsenen einen solch ernsten pädagogischen Blick auf das Spielgeschehen. Die Kinder hingegen erlebten eine Theaterfaszination, die sie kaum auf ihren Bänken hielt – sie lebten gleichsam mit und lernten genau daraus, wie man „blaue Gefahren“ mithilfe vertrauter Personen überwindet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anspruchsvolles Kindertheater

Das „Theater 3D“ ist auf solch anspruchsvolles Kindertheater in mobilen Produktionen spezialisiert – und sensibilisiert und ermutigt Kinder durch das Spiel. Genau das ist auch die Intention des Kinderschutzbundes des Neckar-Odenwald-Kreises, der mit dem Jugendreferat des Landratsamtes die Aufführungen von „Geheimsache Igel“ an Grundschulen seit mehreren Jahren verantwortet.

Jugendreferent Rainer Wirth, der die Gastspiele im Kreis organisiert, zeigte sich in Rippberg beeindruckt davon, wie sensibel die Schüler die Situationen im Stück nachvollziehen und Krümel entschlossen beistehen. Auch Rektor Martin Eck und sein Lehrerkollegium waren von diesem lebhaften Einfühlungsvermögen ihrer Schüler angetan.

Nach der Aufführung dankte Eck den Schauspielern sowie den Organisatoren von Kinderschutzbund und Jugendreferat für „ihre einfühlsame, mitreißende Aufführung“ mit dem Ziel „unsere Kinder stark zu machen“, damit sie sich für eine friedliche Welt ohne Übergriffe einzusetzen lernen.