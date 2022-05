Schafwolle wird gefärbt

Gottersdorf. Das Färben von Schafwolle mit Naturmaterialien wird am am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Mai, jeweils gegen 11 Uhr vor der Ziegelei im Odenwälder Freilandmuseum vorgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schafwolle war eines, wenn nicht das wichtigste Rohmaterial zur Kleidungsherstellung der Menschen auf dem Dorf. Im späten Frühjahr wurden die Schafe geschoren, die Wolle wurde aufgehoben und in den Wintermonaten verarbeitet. Als langwieriger Prozess erstreckte sich das Färben über zwei Tage.

Gefärbt wurde mit ganz unterschiedlichen Dingen: Vor allem Pflanzenwurzeln wurden genutzt, um braune, grüne und rostbraune Töne zu erzeugen. Die Intensität der Farben, der Glanz und auch die Farbpalette von damals ist nicht mit dem Farbenspektrum der heutigen Industrie vergleichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Führung im Bauerngarten

Am Sonntag ist außerdem der Backofen am Blauen Haus in Betrieb. Kinder können ab 12 Uhr solange der Vorrat reicht selbst eine kleine Pizza oder Flammkuchen zubereiten. Zudem findet um 14 Uhr die erste Bauerngartenführung des Jahres statt. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl unter Telefon 06286/320 oder per E-Mail an info@freilandmuseum.com erforderlich.