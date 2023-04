Schäden an der Fahrbahn werden beseitigt

Walldürn/Altheim. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden auf der L 518 von Walldürn in Richtung Altheim vom 24. April bis voraussichtlich 31. Juli umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten sind dringend erforderlich, weil aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden sind. Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Mehrere Bauabschnitte

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der „Würzburger Straße“ und auf den Bereich der L 518 von Walldürn Richtung Altheim bis zur Brücke über die B 27. Die Bauarbeiten in der „Würzburger Straße“ beginnen nach der Zufahrt zur Marsbachstraße und enden vor der Auffahrt zur B 47. Parallel dazu wird der Teilbereich der L 518 von der Würzburger Straße bis einschließlich der Zufahrt zum Industriegebiet „Spangel“ erneuert. Aus Arbeitsschutzgründen können die Straßenbauarbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Für den Zeitraum der Vollsperrung vom 24. April bis zum 8. Mai wird der innerörtliche Verkehr innerhalb von Walldürn umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Daran anschließend wird der zweite Bauabschnitt der L 518 von Walldürn Richtung Altheim saniert. Er beginnt nach der Brücke über die B 27 und verläuft auf einer Länge von rund 7,5 Kilometern Richtung Altheim bis zum Abzweig auf die L 522. Die Maßnahme beinhaltet außerdem eine Böschungssanierung im Bereich „Großer Wald“.

Aus Arbeitsschutzgründen können die Straßenbauarbeiten auch im zweiten Bauabschnitt nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Für den Zeitraum der Vollsperrung vom 8. Mai bis voraussichtlich 31. Juli ist die großräumige Umleitung über Buchen, Hettingen, Rinschheim nach Altheim und umgekehrt ausgeschildert.

Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund zwei Millionen Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen.