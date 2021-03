Walldürn. Die ganztägige monatliche eucharistische Anbetung findet am Donnerstag, 4. März, in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut statt. Damit ist auch das Gebet für die geistlichen Berufe verbunden. Nach der Heiligen Messe um 8 Uhr am Blutaltar erfolgen die Aussetzung des Allerheiligsten und die Anbetungszeit am Hochaltar. Diese Gebetszeit dauert bis 18.30 Uhr.

An diesem Tag wird im Besonderen auch für das Gebetsanliegen von Papst Franziskus gebetet. Im März richtet sich der Blick auf das Sakrament der Versöhnung. „Beten wir dafür, dass wir das Sakrament der Versöhnung mit einer erneuerten Tiefe erleben, um die unendliche Barmherzigkeit Gottes zu kosten“, so Papst Franziskus in seinem Aufruf.

Um 17.45 Uhr wird gemeinsam der Rosenkranz gebetet und im Anschluss daran der sakramentale Segen erteilt. Danach beginnt um 18.30 Uhr die Eucharistiefeier.

Die Abstands- und Hygienevorgaben sind in der Wallfahrtsbasilika einzuhalten. Beim Betreten und Verlassen sowie während des Aufenthalts in der Basilika ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Immer wieder werden für diese und andere Tage Beterinnen und Beter gesucht, die diese Anbetungszeiten begleiten. Wer daran Interesse hat kann sich direkt bei Diakon Friedhelm Bundschuh, Telefon 06282/6581 oder Achim Dörr, 06282/929077 melden, die diese Dienste koordinieren. (ac)