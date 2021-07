Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde ist der bekannteste Experte für Botanik in Deutschland: Jürgen Feder. Am 19. Juli startet er eine Pflanzenführung in Gottersdorf.

Gottersdorf. Er selbst bezeichnet sich gerne als Spezies einer aussterbenden Art, denn die Botanik fristet seit Jahren ein „Mauerblümchen-Dasein“. Am Montag, 19. Juli, startet der

...