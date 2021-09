Rund um Zittenfelden

Walldürn. Die Vorsitzende des OWK Walldürn begrüßte am Sonntag 49 Wanderer in der Kirche in Zittenfelden, wobei sie auch den Ort vorstellte. Danach traf man sich zum Brunchen im gegenüberliegenden Hof Breunig. Brunhilde Marquardt erfreute nach dem erweiterten Frühstück die Teilnehmer mit dem Gedicht „September“ von Erich Kästner. Anschließend bildeten sich drei Gruppen mit verschiedenen Zielen.

Wanderführerin Agnes Sans führte eine Gruppe zur Zittenfeldener Quelle, bekannt auch als Siegfriedsquelle am Nibelungensteig, Wanderführer Lothar Wohlfahrt eine weitere Gruppe zunächst zur Karre-Franz-Höhle und über die Zittenfeldener Quelle zurück zum Hof Breunig. Die Wanderführer Heinz und Brigitte Laukenmann wanderten mit ihrer Gruppe durch das romantische Morretal um Zittenfelden. Zum Abschluss trafen sich alle Teilnehmer im Gewölbekeller des landwirtschaftlichen Anwesens zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Die Teilnehmer waren erfreut über den etwas anderen Wandertag, der die Gemeinschaft untereinander förderte. Die Vorsitzende Agnes Sans bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Wanderung beigetragen haben.