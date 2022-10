Rückblick auf einen Sehnsuchtsort

Walldürn. Wer oder was ist „Phlox“? Kurze Antwort: Ein Buch. Genauer gesagt: Ein Buch des Autors Jochen Schmidt. Noch genauer gesagt: Ein Buch, das am Donnerstag in der Galerie „Fürwahr“ präsentiert wurde – auf ausdrucksstarke, unter die Haut gehende und authentische Weise.

Vor der Lesung erläuterte Gabriele Eder-Herold das Bestreben des Vereins „kunstreich e.V.“, die Galerie „Fürwahr“ weiterhin mit „kunstreichem“ Leben zu erfüllen. Dank galt Galerist Martin Knörzer, ehe Achim Ullrich seitens des BücherLadens die vielen Gäste und den Autor begrüßte.

Jochen Schmidt, Jahrgang 1970, fand rasch den Draht zum Publikum. So direkt und natürlich, wie der Berliner in der folgenden Pause zahlreiche Autogramme gab, war er auch beim Schreiben seines im Verlag C.H. Beck edierten Romans vorgegangen: Von treffender Reinheit sind seine Formulierungen, die auf effekthaschende Lautmalerei ebenso verzichten wie auf hinlänglich bekannte, mehr als überstrapazierte Ost-West-Klischees.

Dreh- und Angelpunkt seiner Erzählung ist Richard Sparka, der im Dreieck zwischen gestern und irgendwann lebt. Als Erwachsener blickt er wehmütig auf den Sehnsuchtsort seiner Kindheit zurück: Schmogrow im Oderbruch. Eine kleine Gemeinde, in der die Zeit keine Rolle spielte und irgendwie auch stehen geblieben war. Bei Herrn und Frau Tatziet, wo die Familie ihre Ferien zu verbringen pflegte, fand Richard als kleiner Junge, Frieden und Ruhe, Idylle und Kraft.

Die Jahre vergehen, die Mauer fällt. Aus Kindern werden Leute, aus dem kleinen Richard wird der große Richard. Der große Richard ist mit seiner eigenen Familie nach Schmogrow unterwegs. Im Herzen ist er immer noch der kleine Richard: Die beiden Tatziets sind längst tot, das Haus hat der ehemalige Bürgermeister – erst SED, dann CDU – gekauft. Es ist der Abrissbirne geweiht; an Ort und Stelle soll das Ensemble aus Autohäusern, Baumärkten und Bürogebäuden durch eine Kneipe für Biker ergänzt werden.

Richard stutzt: Die Orte seiner Kindheit werden durch Umgehungsstraßen verdrängt, Flohmärkte bieten inzwischen kruden Neunziger-Nippes statt billigem DDR-Habit an. Darunter vielleicht auch Fernseher, die Richard in Schmogrow nie vermisst hatte. Der Ort war auch ohne Flimmerkiste reizvoll: Er war beruhigend und doch voller Leben. Nichts veränderte sich, jeder und alles blieb sich treu. Selbst Weggeworfenes konnte Geschichten erzählen. Und selbst Frau Tatziets Mutter Helmtrud mit ihrem Hörrohr besaß eine beschwichtigende Aura: Wenn die alte Dame durch den Garten schlich, spürte der kleine Richard die warme Geborgenheit der Landluft noch intensiver in seinem Herzen.

Der große kleine Richard wacht auf. Er spürt den Geist der Vergangenheit in sich, vermischt ihn mit dem Stallgeruch der neuen Zeit und hat so viele Fragen. So vieles fällt ihm wieder ein: Wie Herr Tatziet einst nicht mehr schlafen konnte, weil ihn im hohen Alter der Krieg doch noch einholte. Und das, obwohl er nie darüber gesprochen hatte. Der Krieg war ja damals auch weit entfernt, obwohl er so nah war.

Er war weit genug entfernt, um kein Feind (mehr) zu sein. Aber nah genug, um für angstvolles Schweigen zu sorgen. Bei denen, die ihn erlebt hatten. Bei Richard vielleicht auch, aber so ganz genau weiß er das heute nicht mehr.

Und heute? Da kämpft ein gewisser Axel Schulz im Oderbruch um seine sportliche Ehre, während „SSV“ nicht für eine Partei steht, sondern an der Schmogrower Landstraße in bunten Lettern den Sommerschlussverkauf eines Möbelhauses ankündigt. Zwischen der Straße des Friedens und der Straße der Freundschaft singt der Zweitakter eines NVA-Trabants sein wehendes Lied - weint es etwa dem Vergangenen hinter?

Der große kleine Richard hält inne zu einer weiteren Frage: So ändern sich die Zeiten – und was hatte eigentlich Ostdeutschland von Westdeutschland zu erwarten und umgekehrt? Nur eine der vielen (rhetorischen) Fragen, die sich manch interessierter Bücherfreund bei der Lektüre von „Phlox“ selbst beantworten könnte: mit subtilem Charme, herzlich trockenem Humor und wohltuendem Respekt vor Geschichte und Gegenwart in Ost und West. ad